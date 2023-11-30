【司法覆核】區選「三會」審查機制郭卓堅申覆核　強調不影響下周日選舉

▲ 申請人郭卓堅。（資料圖片）

區議會選舉在即，長洲居民郭卓堅早前入稟申司法覆核，指政府制定選舉區議員規定，參選人必須經「三會」審查通過方具資格報名參選違反《基本法》，要求法庭頒令取消規定，高等法院今（30日）開庭聆訊。申請一方指「三會」傾向偏好的人士，成為有意參選者獲得候選資格的障礙，質疑做法不合理及不合比例，但強調申請不影響下周日(10日)之選舉。政府一方質疑申請方太遲提出申請，法庭毋須急於處理。

申請人郭卓堅，建議答辯人特首李家超，律政司司長林定國及內地政制事務局局長曾國衛。

申請人一方陳詞時強調，本申請並非涉及政治選舉，只涉及選舉權的基本權利。根據政府於7月10日，就區議會參選人提名要求頒布改革方案，參選人須經過「三會」提名方符合參選資格。申請人認為有關提名要求不合比例及不合理，限制了選舉權及參與公共事務權利，有違合理期望，成為有意參選者獲得候選資格的障礙。

申請人認為有關提名資格要求，對每名有意參選者造成極大侵害。申請人指「三會」可拒絕受地區人士支持的參選人提名，批准參選人提名與否，並沒有任何準則及沒有給予理由，亦沒有任何機制監察「三會」權力。

申請人續指，參選人並沒有機會向「三會」作出遊說，而泛民參選人被篩選後不獲提名，申請人認為「三會」只傾向偏好的參選人，有關做法大大減少了受大眾支持的候選人當選機會。申請人認為，除了民選議席佔20%外，其餘80%議席直接或間接地受政府控制，質疑提名方案導致減少受大眾支持的候選人當選，嚴重影響區議會的代表性及包容性。

申請人強調是次申請並不影響即將於下周日(10日)舉行之區議會選舉，申請方認為即使候選人於日後當選或落選後，可循選舉呈請向法庭提出挑戰，而本判決不涉選舉呈請，故不會影響選舉結果。法官就是次申請作出之判決，可作為日後選舉呈請的指引。

政府一方則指有關提名程序早已完結，選舉宣傳工程亦已進行得如火如荼，本聆訊於選舉進行前10天方進行，對選舉或會造成影響，甚至須押後1年，影響公眾利益。政府一方質疑，申請人太遲提出申請，法庭毋須急於處理是次申請。

郭早前於入稟狀早前指是民主黨永久會員，申請人指政府制定選舉參選區議會規則，參選人必須經由政府3個地區委員會（分區會、防火會及滅罪會）批准、審查及通過，才容許參選人有資格報名參選，做法有違《基本法》第26條規定，即香港居民享有選舉和被選舉權，而《基本法》第11條亦列明特區政府立法機關制定的任何法律，不得與《基本法》相牴觸，要求法庭頒令取消相關規定，並頒令做法有違《基本法》規定。

聆訊下午續。

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記者：林育慧