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【中美關係】美眾議院通過《香港經貿辦認證法案》　外交部駐港公署︰中方不會坐視不管

政治 15:19 2023/11/30

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外交部駐港特派員公署對美國議員提出的《香港經濟貿易辦事處認證法案》表示強烈譴責和堅決反對。資料圖片)

美國眾議院外交事務委員會通過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，若總統確認香港經貿辦不符合在美國目前享有的特權、例外和豁免，香港經貿辦將需要關閉。對此，港府和外交部駐港公署表示強烈譴責，公署促停止推進相關法案。

公署發言人表示，特區經貿辦是港府在海外設立的經濟和貿易機構，其成功運作有利於擴大香港同有關國家及地區的經貿務實合作。當前，美國有1200多家企業在港投資興業，幾乎所有美國主要金融企業都在香港營運，美商界持續看好香港發展前景、看重粵港澳大灣區發展機遇。「但美少數政客卻處心積慮炮製涉港惡法，將經貿問題政治化、工具化，其所作所為違人心、背潮流、逆大勢，注定徒勞無功、反受其害。」

發言人續指，美方炮製涉港法案，禍害香港，干涉中國內政，中方不會坐視不管，將堅決捍衛自身權益。促美方認清形勢，以實際行動回歸到促進中美互信合作的正路，放棄打壓中國、「以港遏華」的打算。

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記者：戴朗希

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