【內地養老】孫玉菡︰未來積極探討容許內地機構　參與廣東院舍照顧服務計劃

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

勞工及福利局長孫玉菡表示，當局會向在香港有提供資助安老院舍照顧服務經驗、記錄良好且有在大灣區內地城市營運安老院的營辦者，開放廣東院舍照顧服務計劃，換言之，除了非牟利社福機構之外，私人機構也可參與。未來會積極探討，讓純粹在內地營運院舍的機構都可參加該計劃。

立法會今日通過無約束力議員議案，促政府加快落實大灣區跨境安老規劃。議案由民建聯議員李世榮動議，他建議將醫療券適用範圍，擴大至住院服務和日間手術程序，為長居內地的長者設立住院醫療補助金額，每年上限5000元，或者支付手術費用的指定百分比等。

提出修正案的選委界陳沛良建議，利用市場力量，鼓勵有經濟能力長者，移居大灣區內的「持續照料養老社區」。他指，有關概念源自美國，主要由保險公司參與營運，區內有療養室、健身房、戲院、餐廳等設施，為有較高養老安老需求的人，提供健康管理、醫療照護和生活娛樂等綜合服務，保障退休後的生活品質。現時內地至少有10間保險機構，投資了47個持續照料養老社區項目。

有議員關注，除「廣東計劃」和「福建計劃」，可否進一步擴展。孫玉菡引述政府資料指，絕大多數香港長者在內地居留都在廣東或福建；若要進一步擴展，要考慮的因素相當多，包括如何安排抽查，確保公帑用得其所，因此要謹慎檢視。

多位議員亦關注可否安排直接由香港轉帳至長者內地戶口。孫玉菡指，會參考最新的社會發展，再檢視直接轉帳至申請人內地帳戶的可行性，期間當然會諮詢金融管理局和財經事務及庫務局的意見。

醫務衞生局局長盧寵茂則提到，港府正與大灣區其他城市政府商討跨境救護車直通服務，研究為有需要的住院病人提供醫院與醫院之間點對點運送。醫務衞生局正與深圳市和澳門政府商討跨境救護車點對點運送的詳細安排，包括機制啓動原則和條件。盧寵茂強調，服務會以病人安全和利益作首要考慮，但同時我們亦要防止濫用。

另外，醫務衞生局局長盧寵茂提到，港府正與大灣區其他城市政府商討跨境救護車直通服務，醫衞局正與深圳和澳門政府商討詳細安排，包括機制啓動原則和條件。盧寵茂強調，服務會以病人安全和利益作首要考慮，但同時我們亦要防止濫用。

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記者：趙居逸