【立法會】財會通過法官和司法人員加薪3.62%　議員關注如何吸引、挽留人才

▲ 財務委員會通過法官和司法人員加薪3.62%。（資料圖片）

立法會財務委員會今日通過法官和司法人員加薪3.62%的建議，追溯至今年4月1日，每年涉款約1780萬元。多議員關注司法界如何吸引和挽留司法人才。署理行政署長任雅玲表示，司法機構已經加強招聘，過去一個財政年度已招聘15位法官。

由於本港法官及一定層級以上的司法人員，禁止離職後再在香港私人執業。選委界議員江玉歡認為，單靠使命感，要律師或大律師做法官，是行不通，因此支持本次加薪，江玉歡又認為，解決人手問題之餘，司法機構需解決效率問題。

身兼中銀香港總法律顧問的選委界議員簡慧敏關注，影響薪酬調整機制的一籃子因素中，不同因素是否佔不同比重。任雅玲回應指，由於不希望機械化處理，因此不同的因素並無比重之分，會以平衡的方法，給出薪酬調整建議。

選委界吳傑莊表示，地緣政治緊張下，調整薪酬時應考慮國際政治因素，當局亦應提供適當保障，吸引和挽留司法人才，應對招聘法官和人手短缺的問題。

容海恩：法官薪酬與私人執業差距大 盼調整

新民黨議員容海恩表示，法官審理案件面臨很大壓力，例如被「起底」，甚至有被制裁的風險，對他們致以崇高敬意；又指目前法官薪酬與私人執業仍有很大距離，期望有合適調整。

任雅玲指，會向司法機構反映有關建議，又指目前薪酬調整機制，已考慮一籃子因素，並已沿用多年。她稱，當局會每5年進行一次基準研究，檢視私人執業者的薪酬趨勢，如果發現與法官差距可能擴大，也會考慮額外調整薪酬。

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記者：趙居逸