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6年前反對迪園擴建撥款　Frozen開幕田北辰即入園睇值唔值

政治 20:39 2023/11/30

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田北辰與迪士尼公仔合照。（田北辰FB圖片）

2017年，時任財委會副主席田北辰大力反對迪士尼擴建撥款；6年後，迪士尼全新主題園區「魔雪奇緣世界（Frozen）」20日才開幕，田北辰即湊熱鬧，上周末帶着孫仔孫女入園，「睇下到底有幾好玩，同埋值唔值！」

究竟值唔值？田北辰話，當日人山人海，Frozen園區特別受歡迎，其他園區的機動遊戲派45-60分鐘，但Frozen園區則要等90至120分鐘。田北辰引述工作人員話，好多日本、美國、台灣的Frozen忠粉光臨。

除了有人氣，田北辰話，服務都似乎較以前好，他說︰

「以前我去樂園餐廳食飯，角色扮演者都只係行過來，影張相就算。但今次我去，他們都好樂意滿足遊客的需求，記得有個日本遊客想幫『高飛』影不同造型的照片，『高飛』都有求必應，大家玩到樂而忘返！看來新總裁都有放好多心機，提升服務質素。」

不滿小食店提早關門　買爆谷排40分鐘

不過，田北辰就話有樣嘢感到掃興，在晚上6時許想買爆谷食，找來找去卻只有美國小鎮大街附近有，排隊時間長過機動設施，等了40分鐘。「周末迪士尼開到9點幾10點，小食店沒理由咁快就閂晒架嘛！」田北辰即刻舉機留證，並發給總裁，等看對方怎麼處理。

話鋒一轉，田北辰又關心迪士尼業績，認為通關及新園區開幕後，保守估計，迪士尼未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）不會再是負數，虧損亦應縮窄至10億元以內。「如果唔係，我都唔知點再繼續支持呢個項目，開心都要有價啩！」

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撰文 : 傅流螢

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