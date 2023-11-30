新聞女王丨「曉薇」何依婷派福利答謝網民支持　Regina：暴風雨過後終會天晴

▲ 「曉薇」何依婷感謝網民支持！

何依婷（Regina）在《新聞女王》中演主播徐曉薇，與演「Man姐」的佘詩曼有不少對手戲，其演技也被網民討論，曾有人認為其演技「未夠班」。

Regina對負評相當看得開，積極籌備婚禮的她近日頻頻出Po與網民互動，今日（30日）就大派福利，讓大家過一個Happy Thursday！

新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡 高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣

新聞女王丨何依婷晒美背

在今日下午2時多，Regina就在IG分享自己身穿吊帶Bra Top的靚相，大騷纖腰與白滑美背，十分養眼！

Regina在帖文中有感而發，分享劇集播出後的感受，更提到自己「被誤會」：

最近真的收到很多inbox和留言

感謝大家喜歡徐曉薇

有點笨 又有點壞 情緒又不穩定

聽起來一個不怎麼討好的角色

卻意外得到大家的鼓勵



也收到一些有抑鬱經歷的網民的留言認同

特別能理解曉薇的痛苦和心情

真的真的想跟你們說聲謝謝



祝福大家每一天都快快樂樂

也許人生不是每件事都盡如人意

但暴風雨過後終會天晴

也成就了今天更好的自己

一切一定會好起來☀️💗



#謝謝大家 #最愛網民了 #被誤會不可怕 #被擊倒才可怕 #一起加油 #做個快樂的寶寶

網民也留言向Regina送上窩心鼓勵：「演技有突破！希望你拎到飛躍進步獎」、「曉薇嘅情緒起伏變化好大，其實真係唔容易去演呀」、「做個開心新娘子」。

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新聞女王丨做好自己

Regina曾在Q&A中得到網民支持她在《新聞女王》的演出，她感謝支持：「每次出劇都覺得特別感動，我會繼續努力報答大家」。

對於網民的評價，Regina接受TOPick訪問表示：「我覺得每個人都有不同意見，有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯，而高Ling作為前輩，當然有很多學習的地方，自己會繼續努力進步。（看到負評會否不快？）不會，每個角色也令我成長，只要盡力做好，問心無愧就可以，反而感謝觀眾給意見，我會努力學習。」

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