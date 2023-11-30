  • 24°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 17:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞女王丨「曉薇」何依婷派福利答謝網民支持　Regina：暴風雨過後終會天晴

娛樂 16:52 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「曉薇」何依婷感謝網民支持！

何依婷（Regina）在《新聞女王》中演主播徐曉薇，與演「Man姐」的佘詩曼有不少對手戲，其演技也被網民討論，曾有人認為其演技「未夠班」。

Regina對負評相當看得開，積極籌備婚禮的她近日頻頻出Po與網民互動，今日（30日）就大派福利，讓大家過一個Happy Thursday！

新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡　高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣

新聞女王丨何依婷晒美背

在今日下午2時多，Regina就在IG分享自己身穿吊帶Bra Top的靚相，大騷纖腰與白滑美背，十分養眼！

Regina在帖文中有感而發，分享劇集播出後的感受，更提到自己「被誤會」：

最近真的收到很多inbox和留言
感謝大家喜歡徐曉薇
有點笨 又有點壞 情緒又不穩定
聽起來一個不怎麼討好的角色
卻意外得到大家的鼓勵

也收到一些有抑鬱經歷的網民的留言認同
特別能理解曉薇的痛苦和心情
真的真的想跟你們說聲謝謝

祝福大家每一天都快快樂樂
也許人生不是每件事都盡如人意
但暴風雨過後終會天晴
也成就了今天更好的自己
一切一定會好起來☀️💗

#謝謝大家 #最愛網民了 #被誤會不可怕 #被擊倒才可怕 #一起加油 #做個快樂的寶寶

網民也留言向Regina送上窩心鼓勵：「演技有突破！希望你拎到飛躍進步獎」、「曉薇嘅情緒起伏變化好大，其實真係唔容易去演呀」、「做個開心新娘子」。

點擊圖片放大
+13
+12

新聞女王丨做好自己  

Regina曾在Q&A中得到網民支持她在《新聞女王》的演出，她感謝支持：「每次出劇都覺得特別感動，我會繼續努力報答大家」。

對於網民的評價，Regina接受TOPick訪問表示：「我覺得每個人都有不同意見，有人覺得尷尬 ﹑有人覺得不錯，而高Ling作為前輩，當然有很多學習的地方，自己會繼續努力進步。（看到負評會否不快？）不會，每個角色也令我成長，只要盡力做好，問心無愧就可以，反而感謝觀眾給意見，我會努力學習。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見
12:11 2023/11/23
新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
12:46 2023/11/24
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
新聞女王丨何依婷做反骨女出賣佘詩曼　李施嬅奇招助助阿佘鬥馬國明逆轉勝
13:36 2023/11/24
新聞女王丨何依婷做反骨女出賣佘詩曼　李施嬅奇招助助阿佘鬥馬國明逆轉勝
新聞女王丨何依婷與馬國明拍床戲感尷尬　王敏奕火場演戲不怕苦
16:32 2023/11/28
新聞女王丨何依婷與馬國明拍床戲感尷尬　王敏奕火場演戲不怕苦
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
今日 12:11
新聞女王丨陳若思感謝佘詩曼何依婷指導　J2女神Amber單親家庭成長獲媽媽應援【多圖】
新聞女王丨何依婷得罪佘詩曼沒好結果　陳若思連環大爆職場金句引共鳴
今日 13:44
新聞女王丨何依婷得罪佘詩曼沒好結果　陳若思連環大爆職場金句引共鳴
新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡　高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣
今日 14:40
新聞女王丨何依婷回「娘家」風騷派300張餅卡　高層樂易玲寄語做人妻要戒呢樣

你可能感興趣

新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見
12:11 2023/11/23
新聞女王丨何依婷冇為負評感不快　爆角色慘情多場喊戲：感謝觀眾給意見
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
12:46 2023/11/24
新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A　甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】
新聞女王丨何依婷做反骨女出賣佘詩曼　李施嬅奇招助助阿佘鬥馬國明逆轉勝
13:36 2023/11/24
新聞女王丨何依婷做反骨女出賣佘詩曼　李施嬅奇招助助阿佘鬥馬國明逆轉勝
何依婷 網絡熱話 娛樂機構 娛樂行業 新聞女王 香港小姐 演員 TVB

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】