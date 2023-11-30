【操控少女】涉安排兩少女賣淫只付200元報酬　工程督察及嫖客等認共17罪候判

▲ 第3被告司徒詠祖（右）准保釋候判，步出法庭後向記者稱「影得靚仔啲」。（梁錦麟攝）

31歲助理工程督察涉安排15歲少女以2萬元賣淫，事後僅給予對方200元，工程督察另於交友軟件認識另一名15歲女生後，與女生多次性交及要求對方傳裸照，最終與同伙4度安排對方賣淫，並以冒牌手袋等作報酬，警方於掃蕩行動中在Telegram 發現涉案賣淫貼文後揭發事件。涉案工程督察連同2名同伙及1名嫖客，今（30日）於區域法院承認導致另一人賣淫罪等共17罪，案件押後至2024年2月7日判刑，其間索取兩名女生的創傷報告，以及索取被告的背景及心理報告。

被告為李家良（45歲，地產中介）、鄭嘉華（31歲，助理工程督察）、司徒詠祖（21歲，地盤工人），以及女被告廖靜雯（33歲，鋼琴老師）。

▲ 第4被告廖靜雯續准保釋候判。（梁錦麟攝）

鄭共承認14項控罪，包括與16歲以下女童非法性交罪，以及導致另一人賣淫等12罪；另與司徒同承認1項導致另一人賣淫罪，以及與廖同承認1項依賴他人賣淫為生罪。李則承認與16歲以下女童非法性交罪、製造及管有兒童色情物品共3罪。事發於2021年10月14日至2022年3月30日，涉及兩名案發時均為15歲的事主X及Y。

鄭另被控與16歲女童以下作嚴重猥褻行為等共7罪，以及李另被控的與16歲以下女童非法性交罪獲存檔法庭。

辯方求情指，各被告均還押多時，現已感到後悔，案件並非於X及Y不情願的情況下發生。辯方續指，李亦因本案與妻子離婚，鄭並案中主腦，僅屬跑腿角色。

暫委法官將案件押後至2024年2月7日判刑，其間索取兩名女生的創傷報告、各被告的背景報告，以及李及鄭的心理報告，司徒及廖續准保釋。

案情指，15歲女事主X於2021年11月認識女子林曉文後離家出走，並認識第3被告司徒詠祖。首被告李家良於2021年初透過Telegram認識淫媒「波波」，即女子廖詩敏，廖被捕後去世。

至2022年3月，林及第3被告向次被告鄭嘉華提供X的照片，稱X僅15歲，鄭將資料轉交「波波」，而「波波」轉發照片予首被告，首被告同意支付2萬元作性交易。林另答應給予X約5,000元，X最終於悅海華庭單位，在沒有保護措施下與首被告李性交，並被首被告拍下過程。

X事後只從林收到100元，同月警方接獲X居住的酒店發生「爭執」案件 ，並發現X及林在場，林、首被告及第3被告被捕。

至2021年5月11日，女童Y透過交友程式「Heymandi」認識次被告，兩人不久後發展成情侶。次被告煽惑Y傳送自拍裸照給他，以及4度與Y於時鐘酒店性交，並拍下15段影片和21張相片。Y在次被次要求下同意成為娼妓，在「波波」、第4被告廖靜雯及次被告等人安排下，先後4度進行性交易，Y於首兩次性交易獲得1,000元、翻版「Prada」手袋及翻版「Hermes」頸鏈作報酬。

警方最終於2022年3月30日進行誘餌行動，發現涉案 Telegram 頻道內有關Y賣淫的帖子，誘餌人員遂相約進行性交易，並確定費用為6,500元。次被告帶Y到酒店交易後被捕，警誡下稱僅收取「波波」1,000元報酬 ，警方隨後拘捕「波波」，「波波」警誡下表示次被告協助她帶Y前往接客 ，客人則透過她所操作Telegram頻道招來。

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記者：梁錦麟