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夜樂西九丨本周五起一連3日舉行「夜樂西九」　可享特色美食+免費現場音樂表演

休閒消費 17:56 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

今個周末帶同愛犬來chill一番吧！

踏入充滿節慶氣氛的12月，西九文化區於本周末12月1至3日投入「夜樂西九」，位於藝術公園的海濱草坪東面，將增設多個由餐飲品牌主理的美食攤檔，大眾可以一邊暢飲和品嚐特色美食，一邊欣賞維港美景和現場精彩音樂表演，率先感受熱鬧的聖誕氣氛。

現場有多個美食與美酒品牌，攤檔飲品定價由港幣15元起，食物則為港幣25元起。其中人氣小店「Taka Don」首度於西九擺檔，精心準備牛舌串、甲羅燒及港式三寶，種有一款啱你口味。

Taka Don將會精心準備牛舌串、甲羅燒及港式三寶。

此外，還有「蛋爺」的章魚燒及日式炒麵、來自芬蘭的「Tryfinnish」帶來的芬蘭野生藍莓汁和芬蘭越橘雞尾酒、主打港式傳統豆腐花甜品的「豆研心事」、「RTC Prep Meal」帶來的慢煮美國安格斯西冷、西班牙黑毛豬叉燒及醉香鮑魚等美食，以及「Beer Beer Kui」的精選手工啤和熱紅酒等、「FAM 囍公館」新派手工點心、美食車「The Butchers Truck」的經典漢堡及薯條、「Pyjama飲品補給站」的美酒飲品、以及「東叔叔雞蛋仔」帶來的微笑雞蛋仔和台灣腸。

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西九文化區管理局與國泰展開3年合作

而於12月2日（星期六）下午，「夜樂西九」活動現場更將舉辦「西九文化區管理局聯乘國泰合作啟動禮」，標誌雙方為期三年的合作協議正式啟動，並將有驚喜環節，現場亦設有人臉彩繪工作坊及音樂表演等，不容錯過。

本星期的「夜樂西九」活動獲得油尖旺民政事務處支持，贊助超過1,200張餐飲禮劵派發予油尖旺區居民及弱勢社群家庭到場使用。

另外，由今天（11月30日）開始一連24個星期四晚，自由空間將上演Freespace Dance Night。本地舞蹈藝術家將連同一班舞者及跨界術家將駐場Jamming，將自由空間門外化身成「舞蹈新據點」。

適逢香港旅遊發展局（旅發局）「香港繽紛冬日巡禮2023」海濱聖誕小鎮揭幕，旅發局於西九文化區藝術公園擺放逾20米高的聖誕樹，歡迎大小朋友帶同毛孩到公園拍照打卡、野餐、並觀 賞日落，由早至晚盡情感受西九的活力氣氛。

活動日期及時間

2023年12月1日（星期五）下午4時至晚上10時
2023年12月2日（星期六）下午2時至晚上10時（*「西九文化區管理局聯乘國泰合作啟動禮」於下午4時45分舉行）
2023年12月3日（星期日）下午2時至晚上10時

持有M+及香港故宮文化博物館門票者可於西九文化區內餐廳、輕食店、美食車及商店享有特別優惠。詳情請參閱西九文化區網站

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另外，由明天（11月30日）開始一連24個星期四晚，自由空間將上演Freespace Dance Night。本地舞蹈藝術家將連同一班舞者及跨界術家將駐場Jamming，將自由空間門外化身成「舞蹈新 據點」。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

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