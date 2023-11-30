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創意之都丨首屆「大灣區創意之夜」集結本地設計展實力　共建灣區交流平台激發商機

休閒消費 16:15 2023/11/30

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「大灣區創意之夜」揭幕，匯聚多個香港設計相關業界的協會及商會展示創意成果，突顯香港不同範疇的設計實力，目標成為大灣區內設計業界的交流平台、激發潛在商機。(有關機構提供)

由香港設計中心舉辦的首屆「大灣區創意之夜」正式揭幕，匯聚多個香港設計相關業界的協會及商會，包括香港設計師協會、香港時裝設計師協會、香港工業設計師協會、香港動畫業及文化協會等，展示創意成果，突顯香港不同範疇的設計實力，目標將香港設計中心打造成為粵港澳大灣區內設計業界的交流平台、激發潛在商機。相關展覽亦於一連七日於香港設計中心設計及時裝基地展出，公眾人士可免費入場參觀。

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首屆「大灣區創意之夜」早前舉行啟動禮，吸引近400位來自本地及大灣區其他城市的業界代表來臨，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時表示，「國家《十四五規劃綱要》提出將香港發展為中外文化藝術交流中心，我們將公布和推展《文藝創意產業發展藍圖》，完善產業生態圈建設。我們亦會為「創意智優計劃」注資，協助創意產業界拓展新市場。」他相信，粵港澳大灣區的發展，更會為本港創意產業創造無限機遇。

特區政府致力為本港創意產業培育人才，希望透過這個設計及時裝基地，為新晉設計人才及時裝設計師提供培育和交流的地方，展現本港新一代的時裝設計實力和競爭。「大灣區創意之夜」將於香港設計中心設計及時裝基地舉行，由11月29日至12月4日開放予公眾人士免費入場，參觀設計相關的展覽。展覽主題包括《再度時尚》展覽、DFA設計獎展覽、香港智營設計大賞、生活方式研究所、「ReMIX 融 . 創未來」以及「藝．玩深水埗」展。

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香港設計中心主席嚴志明表示，「大灣區創意之夜」將會是一個很好的契機讓香港設計業界與大灣區其他城市的同業及商界聯繫，全面啟動大灣區內各城市攜手合作的潛在機遇及促進設計創意行業發展，並為設計中心明年進駐深水埗作好準備。未來中心會更好地發揮作為香港創意樞紐的角色，配合政府即將出台的《文藝創意產業發展藍圖》， 全力推動文化創意產業的發展，協助香港發展成為「中外文化藝術交流中心」。

設計中心預計明年第三季遷入深水埗新址，深水埗區充滿活力與本地特色，是傳統的服裝布藝批發零售集中地，有利於發揮行業間的協同效應。中心新址將發揮深水埗區的獨有特色，結合設計、時裝、製衣與零售，創造新的協同效應，勢必成為香港的設計和時裝焦點，以及業界的聚腳地；而全港首個設計博物館亦將同步落成，有望成為城中曯目的旅遊景點，吸引區內外市民和遊客，從而帶動深水埗區的旅遊發展。

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責任編輯︰王明芳

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