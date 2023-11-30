BB回鄉證丨張寶兒坐月期帶初生兒子急辦回鄉證　一文看清BB辦回鄉證攻略【附詳情連結】

▲ 張寶兒坐月期間帶初生兒子外出急辦回鄉證，未知是否趕住北上見袁偉豪。

TVB夫妻袁偉豪（Ben）與太太張寶兒的兒子「袁咕碌」於11月17日出世，兩人榮升新手爸媽。袁偉豪不久便上內地拍攝TVB新劇，為養家中港兩邊走。張寶兒或許想盡快帶兒子見爸爸，仍在坐月中的她已急急帶兒子出門申請回鄉證。

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張寶兒近日分享「袁咕碌」在車上的熟睡照，她以兒子「第一身」撰文表示，一連去了多個地方辦理證件，還很快影到滿意的證件相。

今日好充實，好感恩。已經辦妥出世紙、護照、身份證、回港證同埋回鄉證。多謝醫院姑娘們幫忙執出街走佬袋，多謝陪月姨姨、燕玲姨姨同埋舅父今日Support媽咪，多謝各辦事處辦證的哥哥姐姐好快手，更多謝自己今日非常配合，五分鐘都唔使就影到，張開眼又唔伸脷嘅證件相。

▲ 張寶兒帶兒子一連去了多個地方辦理證件。（IG圖片）

根據香港法例第174章《生死登記條例》第7條，父母須在嬰兒出生後42天內，向出生登記處辦理登記。張寶兒在兒子出生後不足2星期就登記，非常快手。

之後張寶兒補充，要多謝奥海城協助影證件相的姐姐，「兩張相就捕捉到我的正經樣，同埋多謝醫院PR Gigi幫手做咗好多資料搜集今日流程先可以咁順暢。」她又分享自己和老公的童年照與兒子做對比，留言問道：「同爹哋似多啲？同媽咪似多啲？仔細睇幾眼，好似都一樣。可愛又帥氣的袁寶寶！」

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BB申請回鄉證攻略

現時18周以下申請人可申請辦理有效期為5年的《港澳居民來往內地通行證》，但必須由其合法監護人陪同至香港中旅社各證件服務中心提出辦證申請；年滿18歲者需申請10年期的回鄉證。

現時申請回鄉證都需在網上登記預約，不設現場取籌。一般而言，由受理申請到取得回鄉證需要12個工作天。

▲ 很多家長為小朋友辦理回鄉證。（香港經濟日報資料圖片）

回鄉證網上預約取籌

首次申請回鄉證

1. 使用中旅社手機App預約申請回鄉證

2. 登入中旅社網頁

→ 先選擇【登記預約】

→ 點選【同意】

→ 申請類別，選擇【首次申請《港澳居民來往內地通行證》】

→ 回答兩條問題，是及同意

→ 輸入BB個人資料，並點選出生地點和國籍

→ 選擇申請地點及時間

續期換領回鄉證

→ 點選【到期換發《港澳居民來往內地通行證》】

→ 輸入個人資料後，選取辦證中心、辦證日期和時間

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BB/小童回鄉證所須文件

1. 預約信

2. 申請表（以A4紙雙面打印，用黑色筆填寫）【按此下載】

3. 小朋友出世紙正本及副本

4. 小朋友香港身份證正本及副本

5. 小朋友護照正本及副本

6. 父母其中一人的香港身份證正本及副本（副本需要正面及背面）

7. 合資格的相片和「檢測回執」（近半年拍攝的正面免冠白底彩色相片）

*回鄉證對相片較嚴謹，需要有條碼證明，建議直接到中旅社或附近店舖拍照；「檢測回執」由中旅社發出。

親身領證所需文件

1. 領取證件回條

2. 小朋友香港身份證

3. 小朋友護照

*由於小朋友的身份證上未有相片，因此須帶同護照。

申請及續期回鄉證費用（小童5年期）

首次申領、換領證件 $260 辦理急件（快證） $540 遺失補發、損壞補發 $430

*如遇特殊情況需遞函審批，須另收港幣$200。

**選擇本地郵政速遞服務領取證件，須另加收$40。

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責任編輯：林綺玲