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叱咤樂壇流行榜2023｜3個原因尹光有望奪大獎　JNYBeatz：光哥勁過好多後生

娛樂 16:30 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

尹光今年因AI熱潮突然爆紅，連他自己也始料不及。（湯致遠攝）

每年樂壇頒獎禮將至，要說最大的熱話，自是今年人氣大熱的「光B」尹光，會否一如網民預料，力壓姜濤、張敬軒等當紅歌星，成為「叱咤我最喜愛的男歌手」！

入行超過50年的尹光，忽然被捧上流量榜首，被年青樂迷視為潮流，更成為廣告寵兒，成功因素究竟是甚麼呢？

尹光自70年代起，便以通俗粵語歌深入民心，其實他並非在香港土生土長，資深樂迷都知道尹光本在越南出世，小時候家境富裕，在7歲起便唱大戲，在當地唱到成為文武生。後來越戰爆發，他在1970年正式移居香港，早期跟隨潮流唱國語歌，但他稱不受歡迎，後來轉唱通俗廣東歌，如講小巴司機為題材的《十四座》，開始反映現實和市井歌路。

早前開紅館演唱會有不少年青嘉賓，如小薯茄男團Finally。

序有應得

尹光多年來有許多歌曲雖深入民心，但他當年從未在樂壇頒獎禮得獎，其中一個原因，是其歌曲一向被視為社會的次文化，歌詞用字較為粗俗，或者語帶雙關，屬於主流唱片工業以外的製作，因此被擠身於流行行榜以外，故未有機會角逐獎項。

尹光受訪時坦言：「我的歌曲很多是市井題材，電台和電視台很少會播，甚至常受抨擊，好多人指我的歌教壞人。」但他強調自己從未唱過粗口歌，最多只是用字較踩界。

不過，隨著市場和觀眾口味轉變，尹光在90年代也簽約成電視台藝員，參與綜藝節目，形象入屋不少，1991年被演唱會之父張耀榮邀請，首度踏上紅館開騷，反應熱列，更一年內加開三次。之後多年來，尹光舉行不少演唱會，唱勻香港大小表演場地，不過始終跟音樂獎項無緣。

今年因AI大熱。

直至今年中，因為有網民以AI炮製尹光唱腔演繹的《一人之境》、《Dear My Friend,》等大熱作品，成為網上熱話。

有些新一輩樂迷，之前未必認識這位以演唱通俗搞笑歌曲馳名的歌手，但卻因此大有新鮮感，更發現他從未受過表揚，在「序有應得」的網上邏輯下，自然希望力谷尹光拿下男歌手獎。

與時並進

尹光向來懂得跟隨趨勢而作出迎合，如他當年由國語歌轉到通俗歌，去到2000年後，他又因應潮流唱rap歌，其中《少理阿爸》當時甚受年青一輩歌迷推崇，也為他儲下一批90後的歌迷，而這些現已成長的一代，亦成為今次尹光熱潮的中堅份子。

事實上尹光每次轉型，都下過一番苦功。如《少理阿爸》的rap詞，他也說不容易。「因為這些跟以前數白欖的歌又有不同，用字和節奏更密，我當時為唱好這首歌，每日都要花幾小時去背歌詞。」不過，他亦指這歌看似粗俗，其實是別有用心，希望年青人能多盡考道，也要謹記父輩對子女的忠告。

尹光的兒子和孫女，也有上紅館作支持。

雖然在行內資歷深，尹光依然十分謙遜，很能跟年青人打成一片。網上曾有一段視頻，是一班年青音樂人正在街頭演出，表演者突然見到尹光是圍觀觀眾，好想拉他一齊唱歌，尹光原先推卻，但那位表演者就不斷游說，還叫其他市民一齊起哄，結果尹光也順應民意即場獻唱，由此也可見親民一面。

談起此事，尹光也有印象，他解釋：「因為我當時在附近工作，同事說有人在街上表演，我便去看看，叫我唱歌都沒所謂，當支持下年青人。」

尹光近日成為廣告寵兒。

近青抗老

尹光因著今年「光B」熱潮，成為廣告寵兒，而跟他合作拍攝的，大部分都是新一代藝人，如DJ阿正、林明禎等，可說成功打入年青人市場。

對於被年青世代受落，尹光抱著順其自然心態，他並笑說：「所謂近青抗老，我都希望同多些年青人合作啊。」

樂壇從來需要新鮮感和話題，今日當樂迷開始接受多位新一代上位接棒後，此時突然有個「光B」現象，無疑為大家製造了話題，對年資較長的樂迷，也有了一個熟悉的名字再度現身樂壇頒獎禮，無疑的確令到世代距離有所拉近。

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JNYBeatz：有年青歌手沒有的能耐

最近年青歌手JNYBeatz邀來尹光合作歌曲《分分鐘都需要你》rap版本，令他深有體會。JNY Beatz解說：「因為自己都很喜歡《少理阿爸》這首歌，故一直想找機會跟光哥合作，今次就特地找來《少理阿爸》的詞人去寫rap詞，歌曲中加入父親角度，由阿爸向失戀的兒子作出安慰，相信幾有趣。」

JNYBeatz近日成功跟尹光合作新歌。

在合作過程中，他也獲益良多。「光哥在這年紀仍很有體魄和中氣去唱rap，絕不簡單，而且他以前唱粵曲，在運氣和數拍子都有自己一套，同時他又好肯去學習新事情，自己都有很多得著。」

他早前也看過尹光的演唱會，更感佩服。「他一口氣在紅館唱了很很多首歌，完全沒有休息，就算年青歌手都未必有此能耐，所以真的很值得後輩去學習。」

記者:區家歷

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