【打擊罪案】警放蛇打擊街頭賣淫拘92女　檢愛滋病測試劑及治療性病藥物

▲ 警放蛇打擊街頭賣淫拘92女。（曾秋文攝）

警方聯同入境處針對街頭賣淫本月展開代號「火狼」行動，荃灣警區行動主任黃碩滔總督察今日（30日）表示，動員軍裝和刑事部連同新界南總區機動部隊，連日在街頭賣淫黑點高調巡邏，對可疑人截停盤問或搜查。

此外派出警員「放蛇」搜證，截至今日（30日）拘捕92名本地和內地女子（21至63歲），涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」，當中已有被定罪人士，分別被判監6至12星期。

荃灣區內有不少舊式唐樓及「三無」大廈，部份業主將單位分間劏房出租，低廉租金吸引性工作者租用提供性服務。持雙程證女子經同鄉介紹來港搵快錢，租用賓館或劏房從事賣淫。此外，社區衛生問題備受關注，警方在涉案劏房內檢獲大量避孕套和潤滑劑，更檢取到愛滋病測試劑，以及治療或舒緩性病症狀藥物、皮膚病藥物，當中有藥物甚至過期。

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記者：曾秋文