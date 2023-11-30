  • 24°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 17:51
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊罪案】警放蛇打擊街頭賣淫拘92女　檢愛滋病測試劑及治療性病藥物

社會 16:23 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

警放蛇打擊街頭賣淫拘92女。（曾秋文攝）

警方聯同入境處針對街頭賣淫本月展開代號「火狼」行動，荃灣警區行動主任黃碩滔總督察今日（30日）表示，動員軍裝和刑事部連同新界南總區機動部隊，連日在街頭賣淫黑點高調巡邏，對可疑人截停盤問或搜查。

此外派出警員「放蛇」搜證，截至今日（30日）拘捕92名本地和內地女子（21至63歲），涉嫌「為不道德目的而唆使他人」、「違反逗留條件」、「經營賣淫場所」、「無牌經營按摩院」，當中已有被定罪人士，分別被判監6至12星期。

荃灣區內有不少舊式唐樓及「三無」大廈，部份業主將單位分間劏房出租，低廉租金吸引性工作者租用提供性服務。持雙程證女子經同鄉介紹來港搵快錢，租用賓館或劏房從事賣淫。此外，社區衛生問題備受關注，警方在涉案劏房內檢獲大量避孕套和潤滑劑，更檢取到愛滋病測試劑，以及治療或舒緩性病症狀藥物、皮膚病藥物，當中有藥物甚至過期。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
今日 12:43
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句
今日 12:46
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句
【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然
今日 12:59
【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然
【屍體發現】海洋公園對開海面驚現浮屍　死者身份待查
今日 14:42
【屍體發現】海洋公園對開海面驚現浮屍　死者身份待查
【操控少女】涉安排兩少女賣淫只付200元報酬　工程督察及嫖客等認共17罪候判
今日 16:01
【操控少女】涉安排兩少女賣淫只付200元報酬　工程督察及嫖客等認共17罪候判

你可能感興趣

【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
今日 12:43
【打擊毒品】海關抽查德國寄港梳打粉　檢市值2,400萬氯胺酮拘4人
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句
今日 12:46
【刑事毀壞】北角珠寶公司遭淋紅油　鐵閘被噴上追債字句
【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然
今日 12:59
【死因研訊】男子召救護車未能交代準確地址失救　死因庭裁定死於自然
罪案 入境處 劏房 荃灣 服務 雙程證 愛滋病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】