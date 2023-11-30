【7.21暴動】4男涉元朗站暴動傷人　司機擬認罪還押明年3月答辯

▲ 4男涉元朗站暴動傷人，司機擬認罪還押明年3月答辯。（資料圖片）

4名男子涉於2019年7.21於元朗站參與暴動及串謀傷人，4年後起控暴動及串謀傷人罪，案件今（30日）區域法院提訊，其中1名報稱司機的被告表示擬認罪，排期於2024年3月22日答辯，其餘3名被告押後至2024年2月6日再訊，以待辯方提供法律意見。

被告依次為吳偉德（38 歲，保安員）、王浩昇（28 歲）、鄧兆雄（42歲，司機）及鄭文傑（43歲，商人）。4 人同被控1項暴動罪及1項串謀傷人罪，指他們於2019年7月21日，在元朗站連同其他人參與暴動；及在同日同地連同其他人串謀非法及惡意傷害另一些人。

辯方今於庭上表示，被告鄧兆雄擬認罪，另申請將案件押後，以提供法律意見予被告王浩昇及鄭文傑。被告吳偉德今未有律師代表，表示將會申請法援。法官將案件押後至2024年2月6日再訊，另將鄧排期於2024年3月22日進行答辯，除鄭外，其餘被告需還押。

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記者：梁錦麟