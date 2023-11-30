黎明新人｜獲Leon力捧正式出道　17歲凌雪怡+雅荍：不擔心影響學業

▲ Sophia雅荍和Apple凌雪怡早前一同開記者會。

黎明主理的A Music旗下今年力捧3位新晉歌手，包括雅荍 （Sophia）、凌雪怡（Apple）及YUTA，3人齊齊加入樂壇正式出道，並已派出新歌，唱功受不少讚賞。而Apple還有機會擔任黎明紅館嘉賓跟老闆合唱，寶貴演出機會絕對難忘。

Apple ：期望有唱作歌曲

現年17歲的Apple，正就讀中六，她被發崛是因在校內的歌唱比賽演唱《記憶棉》片段被放上YouTube，點擊達80萬。唱片公司透過社交平台聯絡她，她有感喜歡唱歌、便當了歌手。

▲ Apple上星期現身黎明演唱會，除擔任和音，也有機會和Leon合唱。

雖仍在求學，她指家人亦十分支持。「我覺得要在唱歌和學業平衡，最重要是制定時間表，以及有明確目標， 例如我會限制自己盡量在晚上8點前做完功課，又或如要考試，便早幾日開始溫習，如果真的太趕 ，都有試過在車上溫書。」

她說入行最難忘的事，是人生第一次入唱片公司。「仲有可能見到Leon喎！好記得坐在梳化上已狂飆手汗，之後正式開始錄音，第一次同步在耳機聽到自己聲音，覺得好神奇，亦明白到錄音真的不容易，講廣東話17年，才發現有些字原來這樣讀，要學咬字清晰，對自己聲音有更加深入了解。 」

▲ Apple坦言能入行唱歌如夢想成真。(被訪者提供）

現時她在樂壇目標，是能有一首自己作曲填詞主唱的作品。「由於剛剛成為歌手，我覺得自己好像一塊海綿， 不斷吸收經驗和知識，努力唱好每一首歌，希望可以儲到聽眾陪我一直行落去，也是我繼續前往的動力。」

Sophia：公司好有愛

同樣是17歲正在求學的Sophia，12歲開始學唱歌，兩年間參加了近30場歌唱比賽。疫情期間收到歌唱老師通知，指有唱片公司想簽新人。試音後獲取錄，便當了歌手，去年更有機會參與港姐決賽演出。

▲ Sophia原來十分喜歡90年代天后Whitney Houston的歌曲。（受訪者提供）

她亦表示家人很支持自己入行：「他們說只要工作不影響成績，便會鼓勵我做自己喜歡的事。時間分配方面，始終每日放學要去錄音，都會影響功課或不夠時間溫書，所以公司把工作盡量安排在周末日和假日。」

問Leon有沒有曾鼓勵她的說話，Sophia坦言沒有。「平時我返公司，最主要同公司同事和監製接觸，他們也給我不少鼓勵，好開心有一班好同事，會體諒及指導我這個新人，感到好有愛。」

▲ 指黎明和其唱片公司員工都很有愛心。

說到目標，Sophia說：「目前只希望可以本分，唱好每一首歌，也期望將來可以透過歌聲傳播正能量，將快樂及鼓勵傳給聽到我唱歌的人。」

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記者:區家歷