明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure

▲ 周家蔚拍下廚片曝光了豪宅裝潢。

周家蔚跟洪天明結婚11年，育有10歲大仔洪大仁和7歲半細仔洪竟琋，一家四口居於比華利山的三層獨立屋。

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洪天明係「星戰迷」？

喜歡於小紅書拍片教下廚的周家蔚，近日不覺意曝光了洪家大宅的裝潢，將老公天明「大男孩」一面展示出來！

從周家蔚拍攝的短片所見，大宅飯廳背後的樓梯可通往上層及下層，轉角位放置一個超大的多啦A夢Figure以及寫著「洪」字的字畫，另外樓梯上擺放星戰迷你人型公仔模型，看來洪天明是「星戰迷」呢。

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比華利山2千呎獨立屋

洪天明夫婦居住的大宅約2000呎，或許有小孩的關係，雜物比較多，不過周家蔚也整理得好妥善，於樓梯旁放置一些櫃仔擺雜物。

轉戰內地工作的洪天明曾與妻兒分隔8個月，他曾分享一段「父子重逢」的窩心影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。

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只見洪家客廳有一部60吋大電視，L型大梳化可坐5至7人，大型玻璃櫃展示洪天明收藏的玩具；此外飯廳有一張可招待10人的餐枱。

至於周家蔚不時於廚房拍片，只見廚房空間感十足，又有一部對門式的雪櫃，方便愛下廚的周家蔚。

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