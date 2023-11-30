明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅 超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure
娛樂 17:26 2023/11/30
周家蔚跟洪天明結婚11年，育有10歲大仔洪大仁和7歲半細仔洪竟琋，一家四口居於比華利山的三層獨立屋。
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洪天明係「星戰迷」？
喜歡於小紅書拍片教下廚的周家蔚，近日不覺意曝光了洪家大宅的裝潢，將老公天明「大男孩」一面展示出來！
從周家蔚拍攝的短片所見，大宅飯廳背後的樓梯可通往上層及下層，轉角位放置一個超大的多啦A夢Figure以及寫著「洪」字的字畫，另外樓梯上擺放星戰迷你人型公仔模型，看來洪天明是「星戰迷」呢。
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比華利山2千呎獨立屋
洪天明夫婦居住的大宅約2000呎，或許有小孩的關係，雜物比較多，不過周家蔚也整理得好妥善，於樓梯旁放置一些櫃仔擺雜物。
轉戰內地工作的洪天明曾與妻兒分隔8個月，他曾分享一段「父子重逢」的窩心影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。
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只見洪家客廳有一部60吋大電視，L型大梳化可坐5至7人，大型玻璃櫃展示洪天明收藏的玩具；此外飯廳有一張可招待10人的餐枱。
至於周家蔚不時於廚房拍片，只見廚房空間感十足，又有一部對門式的雪櫃，方便愛下廚的周家蔚。
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撰文 : TOPick柴犬出動