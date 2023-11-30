  • 24°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 17:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星豪宅丨周家蔚下廚短片曝光2千呎大宅　超大客廳擺滿洪天明珍藏Figure

娛樂 17:26 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

周家蔚拍下廚片曝光了豪宅裝潢。

周家蔚跟洪天明結婚11年，育有10歲大仔洪大仁和7歲半細仔洪竟琋，一家四口居於比華利山的三層獨立屋。

【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應

洪天明係「星戰迷」？

喜歡於小紅書拍片教下廚的周家蔚，近日不覺意曝光了洪家大宅的裝潢，將老公天明「大男孩」一面展示出來！

從周家蔚拍攝的短片所見，大宅飯廳背後的樓梯可通往上層及下層，轉角位放置一個超大的多啦A夢Figure以及寫著「洪」字的字畫，另外樓梯上擺放星戰迷你人型公仔模型，看來洪天明是「星戰迷」呢。

點擊圖片放大
+7
+6

圈中模範媽媽丨周家蔚被細仔禁露肉 　兒子勁黐身：工作成為我唯一的MeTime

比華利山2千呎獨立屋

洪天明夫婦居住的大宅約2000呎，或許有小孩的關係，雜物比較多，不過周家蔚也整理得好妥善，於樓梯旁放置一些櫃仔擺雜物。

轉戰內地工作的洪天明曾與妻兒分隔8個月，他曾分享一段「父子重逢」的窩心影片，意外令他的2000呎獨立屋曝光。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

只見洪家客廳有一部60吋大電視，L型大梳化可坐5至7人，大型玻璃櫃展示洪天明收藏的玩具；此外飯廳有一張可招待10人的餐枱。

至於周家蔚不時於廚房拍片，只見廚房空間感十足，又有一部對門式的雪櫃，方便愛下廚的周家蔚。

點擊圖片放大
+9
+8

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【被消失的凶案】周家蔚帶兒子探班　洪天明爭取時間享親子樂
13:39 2022/06/17
【被消失的凶案】周家蔚帶兒子探班　洪天明爭取時間享親子樂
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
12:04 2022/07/22
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應

你可能感興趣

【被消失的凶案】周家蔚帶兒子探班　洪天明爭取時間享親子樂
13:39 2022/06/17
【被消失的凶案】周家蔚帶兒子探班　洪天明爭取時間享親子樂
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
12:04 2022/07/22
【星二代】直播帶貨被指丟洪金寶架　洪天明高EQ反擊：我自力更生養家
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
13:30 2022/12/23
【一家團聚】15個月終與家人團聚　洪天明提出移居上海太太周家蔚三字回應
洪天明 周家蔚 娛樂人物職業 演員 豪宅 家具 網絡熱話 小紅書 比華利山

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
癌症殺手｜男子因喜愛食1物　連續腹瀉1個月檢查驚見5處癌病變
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】
水中毒丨女子做完磁力共振　返家4個鐘狂飲7000cc水險喪命【附9大症狀】