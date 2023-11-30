持續進修丨傅嘉莉完成寶石鑑定師課程　Kelly赴英行畢業禮表明將繼續修進

▲ 傅嘉莉完成寶石鑑定師文憑課程，並赴英國行畢業禮。

傅嘉莉（Kelly）好學不倦，花兩年時間完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程，成功考獲兼應屆優異生。近日，Kelly更特意向公司請假，抽空遠赴英國領取證書行畢業禮，拿到證書時，開心不已，直呼「完夢」！

今次Kelly遠赴英國Goldsmiths Hall，一踏進禮堂那刻，Kelly直言自己猶如進入魔化世界一樣，禮堂莊重宏偉，映入眼簾。Kelly亦道出自己當年因早入行，而沒繼續學業，一直耿耿於懷，之後能夠用自身興趣發展，重返校園，十分感觸。

香港人在北京丨傅嘉莉「床戰」洪永城爆喜劇潛力 Kelly憑實力擺脫御用邪花稱號【多圖】

▲ 傅嘉莉完成英國皇家寶石協會Gem-A的FGA寶石鑑定師文憑課程。

有心唔怕遲

她笑言，自己幾個月前已經好期待英國畢業禮，但因工作關係，分秒必爭地用4日之間往返英國，不惜犧牲休息時間，以最短時間做最多事情為目標，而英國天氣亦令Kelly十分擔憂，因雨季來臨，幸得天公造美，行程都可以順利完成。

其實，Kelly早年於修讀課程時，同步進行多部電視劇拍攝，壓力巨大，一度導致荷爾蒙失調兼脫髮，但都已一一捱過，亦表示年齡只是一個數字，有心唔怕遲，希望藉以自身例子，可以鼓勵到更多人，為自己打算，踏出第一步。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

傅嘉莉演技獲肯定

Kelly現時亦有繼續修讀DGA鑽石文憑課程，為自己訂下目標，取得修讀碩士學位的入場券，繼續向碩士學歷邁進，以成功帶起四方畢業帽為目標。不過，Kelly就表示暫未會開創珠寶事業，或投入珠寶工作，會繼續以演員身份見大家。

另外，Kelly於早前播放的電視劇《香港人在北京》中大受好評，演技令人刮目相看，劇情中神還原「火雞姐」莫文蔚，一度掀起熱話。

同時，Kelly透露現正同步拍攝《法證先鋒6》及《反黑英雄》，而在《法證先鋒6》的角色專長為珠寶，尤如度身訂造一樣，感謝監製劇組加添珠寶元素在內，令她興奮不已，大叫「過癮」。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R