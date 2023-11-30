心臟危機｜港女突昏迷入院心跳停頓逾20次　靠AED激活救回一命

▲ 一名港女2年前突然昏迷入院，期間心跳停頓超過20次，全靠AED激活救回一命。

院外心臟停頓（OHCA）黃金拯救時間只有5分鐘，如患者未能及時得到治療，存活率便會一降再降。一名港女2年前突然昏迷入院，心臟更曾經停頓超過20次，全靠自動體外心臟除顫器（AED）重新激活心跳才得以撿回一命。本港就有醫生表示，希望可以提高CPR（心肺復甦）及AED的普及程度，鼓勵市民在遇上緊急情況時為患者進行急救，從而提升OHCA個案的存活率。

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上班期間突昏迷入院 多次心臟停頓靠AED激活

曾經歷OHCA的阿賢，30日在「40歲以下人士院外心臟停頓（OHCA）存活率」新聞發布會進行分享，表示自己於2021年8月某日上班期間打算接聽同事的電話，不料卻突然暈倒、不省人事，被發現後立即送到醫院治療。入院之後，她因為情況危急而進入深切治療部，期間心臟停頓逾20次，所幸醫院一早為她連接好AED，一旦察覺其心跳停頓便會進行激活，最終救回一命，治療11日後出院。她直言：

如果當時沒有人替我使用AED，我今天很可能不會出現在這裡。

後來阿賢接受檢查，發現自己原來患有「長QT綜合症」，屬遺傳性心律病（SADS）的一種，而她之前因為不知情，在治療另一個病時服用了會誘發嚴重心律不正的藥物，繼而導致心跳停頓。目前，阿賢每隔半年便須覆診進行檢查，並靠持續服用藥物控制病情。她希望藉自己的經歷，呼籲有家族心律病史的市民及早進行診斷，了解自己的情況，預防OHCA發生。

OHCA有年輕化趨勢

遺傳性心律基金會（心律會）委託香港理工大學（理大）康復治療科學系研究團隊，並與香港消防處合作，共同開展「40歲或以下人士院外心臟停頓（OHCA）存活率」研究。團隊分析2020年1月至2023年5月期間近3萬宗OHCA個案，結果發現40歲以下個案達1,395宗，佔整體的4.65%，較2017年至2020年中同類型個案上升。理大康復治療科學系洪克協痛症管理教授符少娥指出，年輕個案的抵院存活率僅爲9.3%，當中曾接受CPR急救的人士不足40%，而曾接受AED急救的更是不足10%。

根據研究結果，若OHCA年輕個案被及時施行CPR或使用AED進行急救，存活率可提高2至3倍。惟研究團隊後續展開的問卷調查發現，約7成受訪者在完成CPR及AED急救訓練後，因為信心不足、認為AED數量太少等原因，在遇上緊急情況時未必會選擇進行急救。

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3大重點提高OHCA存活率

為提升OHCA存活率，本港急症科專科醫生蕭粵中提出以下3大建議：

急救教育普及化和多元化，將急救訓練教育推廣至小學，從小培養大眾對急救知識的認知

在住宅和屋苑添置更多AED，讓有需要人士能夠獲得AED的幫助

引進科技，善用更多創新科技及大數據協助公眾施行急救，從而提升患者獲救機會。

為進一步保障生命，蕭醫生亦鼓勵設置了AED的機構及屋苑參與香港消防處「AED睇得到用得到」計劃，以便市民得知本港AED的位置及詳情。

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記者：陳慧靈