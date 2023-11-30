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【加風起】垃圾收費明年4月實施　物管業預警管理費將大漲逾一成

社會 17:07 2023/11/30

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物管業團體「香港房屋經理學會」見記者，圖中是會長鄭玉琴。

港府於明年4月推出垃圾收費措施，屆時市民丟垃圾須購買專用垃圾袋。香港房屋經理學會稱，一般私人屋苑可經由物管公司代勞，為業戶協助購買垃圾袋，由管理費基金付費，預計每個家庭每兩個月平均可用40個垃圾袋。

不過學會會長鄭玉琴指出，由物管公司代勞購買垃圾袋，或衍生不公平情況，業戶之間或有爭拗「點解我揼咁少垃圾都要畀咁多垃圾費」、「點樣捉唔用專用袋嘅垃圾蟲」等等，最終或因各屋苑實際情況，再決定如何執行。

學會預計，垃圾收費推出後，要額外人手處理垃圾，勢影響屋苑管理費支出，若連同派袋成本，或要加逾一成管理費。碰巧兩電剛宣布明年減電費，屋苑公用地方可節省電費支出，學會期望在「一加一減」情況下，能否避過加價壓力。

另外學會又聯同港大建築學院城市規劃及設計系，發布聯合研究報告「新冠病毒對高密度私人屋苑管理專業的影響及啟發」，向港府及發展商各提出6招建議，有助日後加大對抗疫情的韌性：

政府

  • 制定、修訂並嚴格執行相關法律
  • 投放更多資源，資助現有樓宇設施的防疫改善工程
  • 加強公眾教育以提升對公共衞生的認知及責任承擔
  • 設立專屬電子平台，預早向物管公司提供防疫資訊，以便安排人力物資
  • 給予「三無大廈」更多支援以提高抗疫能力
  • 增加查詢渠道以解答疫情問題，尤其對物管行業提供更多支援

發展商

  • 謹慎設計排污系統，審慎選擇室內和室外喉管的安裝位置
  • 審慎設計和安裝屋宇設備 (如通風系統)
  • 使用易於清潔或抗菌的建築／維修物料
  • 引入更多非接觸式或自動化設備
  • 在住宅樓宇增設載貨升降機，以分流客貨
  • 提供政府認證的抗菌塗層供應商名單

鄭玉琴稱，認同特首李家超的講法，香港雖然擊退新冠疫情，但須具備憂患意識，為將來可能出現的新發傳染病作好準備，於是從物業管理及居民層面向政府和發展商提出12項建議，以加強香港將來抵抗傳染病的能力。

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責任編輯：吳卓峰

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