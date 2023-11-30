【藥物審批】團結香港基金倡「1+機制」擴至全部藥物　2030年本港全面實行第一層審批

▲ 團結香港基金倡「1+機制」擴至全部藥物，2030年本港全面實行第一層審批。（陳靜儀攝）

團結香港基金發表研究書，建議增強本港臨床研究能力。基金表示，本港臨床試驗數量於2021年只有334宗，較2015年減少22%，不過同期其他鄰近地區臨床研究數量均上升，顯示目前香港作為藥物樞紐，未能完全發揮。

報告書指出，本港除了中大及港大兩家教學醫院外，其他公立醫院缺乏研究活動，醫管局應提升大學臨床研究能力，包括提供晉升及加班報酬，鼓勵醫生進行臨床活動，並與大學合作發展專科醫院及研究中心。

報告亦提到，本港臨床科學家短缺，建議於大學本科課程設立臨床前培訓必修研究課程；報告亦認為，第三所醫學院或將能應對香港臨床研究的困局。

對於施政報告提出「1+」藥物審批機制，罕見病及癌症新藥只需一個地區的認可書、以及本地的專家審核即可註冊。團結香港基金表示，需確保「1+」機制審批時間不應長於原本機制。另外，第二層審批機制亦可望加快，期望香港於2030年可全面審批藥物。

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記者：陳展棋