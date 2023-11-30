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叠影狙擊丨劉沛蘅劇中郭政鴻殘殺　Hillary膠袋笠頭戲假真窒息

娛樂 17:07 2023/11/30

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劉沛蘅參與TVB台慶劇《叠影狙擊》演出。

雖然劉沛蘅（Hillary）外表嬌滴滴，但在ViuTV《膠戰》系列綜藝節目內，玩遊戲搏到盡，就連拍TVB台慶劇《叠影狙擊》同樣毫不保留。

昨晚（11月29日）《叠影狙擊》劇情內，劉沛蘅便被被郭政鴻辣手摧花，拍攝期間更令她豁出去，一度感到生命真的受到威脅。

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劉沛蘅參演電視劇《叠影狙擊》。

當日拍攝劉沛蘅時，穿上行政人員套裝的Hillary，被兩名保鏢用膠索帶捆綁手腳，挾持到僻靜的天橋底，再被飾演老闆的郭政鴻嚴刑逼供，要她講出破壞交易的幕後黑手。

由於Hillary堅稱自己不知情，未有憐香惜玉的郭政鴻，指使保鏢將膠袋笠著Hillary的頭，將她活生生焗死。

Hillary說：「今日場戲係講我俾老闆雄哥殺死，原先呢場戲，我係俾人毆打打死，我仲喺度諗，要點樣表達，出嚟嘅效果會更加逼真，而家導演改咗用膠袋笠頭焗死，始終我真係要笠住個袋，會有窒息嘅感覺，令我更加入戲。」。

劉沛蘅參演電視劇《叠影狙擊》。

與死神非常接近

為求拍攝出更理想效果，身後保鏢會用力索緊膠袋袋口，令Hillary無法呼吸。雖然是拍攝效果，但因為劇情對白和氣氛等布局令她入戲，甚至一度感到與死神非常接近。

她說：「我係第一次拍要死嘅戲，剛才笠住個頭，真係唞氣唔到氣，有一種喺死亡邊緣嘅感覺，初頭都有少少驚，因為我俾人縛住晒手腳，心諗：萬一真係抖唔到氣，點算呢？不過大家可以放心，其實劇組和導演對我好好，只係拍攝效果，亦會俾我休息抖番順條氣，大家都好照顧我。」

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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

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