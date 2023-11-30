【創意設計】新設計及時裝基地明年遷入深水埗　大灣區創意之夜即日起免費入場

▲ 香港設計中心與市建局合作，在深水埗重建項目建立新的「設計及時裝基地」。

香港設計中心與市建局合作，在深水埗重建項目建立新的「設計及時裝基地」，明年第三季遷入，冀打造傳統服裝布藝批發零售集中地。設計中心主辦「大灣區創意之夜」，將由11月29日開始至12月4日開放予公眾人士免費入場，一連串活動為明年進駐作準備，不少內地設計公司及行業協會參與。

「大灣區創意之夜」詳情 日期：11月29日（星期三）至12月4日（星期一）

時間：上午11時至晚上7時

地址: 九龍深水埗通州街270至286號香港設計中心設計及時裝基地

「大灣區創意之夜」的重頭戲是《再度時尚》展覽，展出大灣區跨界別設計成果，聚焦40個來自香港及大灣區其他城市的優秀設計。此外，由香港時裝設計師協會呈獻「InterVision時尚交流2023」時裝秀聯合來自香港和大灣區30位時裝設計師，亦做出180套新作，促進大灣區時尚業界的交流互動。

作為「設計營商周」國際峰會主舞台外的香港設計節——「設計營商周城區活動」（CityProg）於11月25日至12月3日期間，亦夥拍「一口設計工作室」推出「深水寶藏巨匠」項目，於新棚仔布藝市場旁的通州街天橋底（即香港設計中心設計及時裝基地對面）設置多個巨型彩色充氣裝置，象徵深水埗的多元文化特色和蓬勃的創意生態。公眾人士在參觀「大灣區創意之夜」的同時，亦可順道與這些裝置「打卡」。

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記者：黃穎津