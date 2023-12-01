子女溝通︱英國研究媽媽愈囉嗦女兒更易成功 「長頸鹿語言」助親子溝通

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為人父母都希望子女有順利人生，少行冤枉路，所以常不經意過於著緊子女行為和決定，常出言指點子女人生，尤是媽媽更會成為「嫦娥」，日哦夜哦子女，令子女增添壓力，產生反感，拉遠親子關係。然而，英國埃塞克斯大學 ( University of Essex) 研究顯示，囉嗦媽媽較自由放任媽媽更易培養出成就較高的女生，並令女兒更容易找到較成功的伴侶。研究員指出，父母對子女有潛移默化的影響。

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溝通是雙向的，想避免成為令人不嫌煩的「常哦」媽媽，令子女理解你一番苦心，可選擇多點聆聽，少些埋怨，表示理解。香港救助兒童會建議父母可以學習「長頸鹿語言」，建立與子女一個溫馨、和諧的溝通方式。

「常哦」媽媽有助孕育女兒更大機會入讀大學和獲取高成就

英國埃塞克斯大學在2004至2010年，就媽媽教育方式與少女成就發展進行為期六年的研究調查，合共調查了 15,500 名 13 歲至 14 歲少女的生活，發現青春期的女兒在「常哦」母親的管教下：

能減低她們偷食禁果的可能性 4%，從而讓她們避開擔當青少年單身母親的人生彎路；

升讀大學的機會率較高；

較小機會在人生路上陷入死胡同；

日後也能較易找到高薪厚職；

較小機會長時間失業；以及

較易找到成功的「另一伴」。

埃塞克斯大學的這項研究更指出，父母嚴加管教的效果在那些教育程度最低的青少年身上尤爲明顯。

研究員Ericka Rascon-Ramirez 分析調查發現：「在很多情況下，我們都會選擇去做那些自認爲更容易辦到的事情，即使這樣做是違背父母的意願的。不過，無論我們如何竭力避免對父母言聽計從，自以爲自己的選擇是個性化的，但在潛意識層面上都可能受到父母影響，作出選擇。」

如何做不嫌煩「常哦」媽媽?

若想子女明白媽媽囉嗦是的關心和苦心，並不為子女增添壓力，專家提議媽媽聆聽子女心聲和需要，不是單向埋怨、批評或指責，例如不要以「我已告訴過你……」這些有先見之明言句怪責子女不聽話，應是理解、鼓勵和幫助子女。

香港救助兒童會表示媽媽可參考「長頸鹿語言」，成為開導者，訓練子女如何適當管理情緒，與他們建立良好的溝通。長頸鹿的心臟是陸上動物中最大的，象徵牠有廣闊的心胸，願意傾聽和包容 ；又像長頸鹿一樣擁有更高的視野，從情緒森林中走出來。

「長頸鹿語言」溝通法是強調以尊重、包容和理解，不含有攻擊、批評或指責，藉此建立一個溫馨、和諧的溝通環境，讓人們理解對方的需要和感受，並達成共識。

「長頸鹿語言」通常包含三個步驟：

1. 「看一看」：描述觀察到的情況

描述事情的客觀事實，而不是將自己的詮釋加諸到情況之上。家長可以讓子女描述發生什麼事？他們見到什麼？觀察周遭的情景，例如看到什麼事情正在發生。

2. 「想一想」：表達對情況的感受

表達自己對情況的感受，而不是將感受假設為他人的意圖。思考自己的感受，包括對所見情景的感受。

3. 「講一講」：透過溝通來達成共識

表達自己對情況的需要，而不是要求他人採取特定的行動或者改變自己的看法。通過溝通來解決問題，達成共識，例如討論如何處理所見情景。

這三個步驟能夠幫助媽媽與子女以更加有效、尊重和建設性的方式進行溝通，從而增進人際關係和解決問題。透過這個流程，我們可以更好地理解周圍的環境和彼此的感受，並更好地解決問題。

另一注意要點是媽媽與子女情緒是互相影響的，媽媽要在子女面前做好榜樣，懂得如何管理自己的情緒。

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責任編輯︰王明芳