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減肥陷阱｜兩湯匙蜜糖已是半碗飯熱量　黃凱詩：潤喉免增磅應採用另一分量

保健美顏 12:24 2023/12/01

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世衛指蜜糖是天然鎮咳食療，但每湯匙蜜糖也含64卡，飲用時要注意分量，免墮致肥陷阱。

上星期，可憐的我患上重感冒，雖然沒有發燒和嚴重的喉嚨痛，但可惡的咳嗽和鼻水交替出現，只能服藥臥床休息。

我致電Bonnie求救︰「放工後……要來我家……照顧三毛……我打敗仗。」只是三兩句說話，卻不停咳嗽。她說︰「沒問題，我先回家拿樽蜜糖給你。」

她下班後，拿著兩樽蜜糖來，我問︰「怎麼你家有這麼多蜜糖？」

蜜糖也是游離糖

她說︰「我一直有天天喝蜜糖水的習慣，沒告訴你嗎？」

我問︰「你每次喝多少？」

她說︰「每天兩杯，每杯放兩湯匙。」

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我續問︰「你何時開始飲蜜糖水？」

她回應︰「你著我要多喝水，但清水實在太寡，很難接受，於是加點蜜糖，該比飲汽水好。」

我詳細說明︰「沒錯，是比汽水好，不過，並非代表沒問題，蜜糖也是糖，只是比普通白糖多了微量礦物質和維生素，還有小量抗氧化營養素多酚而已，但要留意，蜜糖也是游離糖，可免則免，每湯匙蜜糖，有64卡，你喝一杯已有128卡，約半碗飯的熱量啊！」

一歲或以下不宜吃蜜糖

她趕緊說︰「現在不是談卡路里的時候！蜜糖可以鎮咳，快喝杯蜜糖水吧！」

為免痊癒後增磅，我自己動手沖調，加了兩茶匙，說︰「你說得不錯，的確有關於兒童研究指出，蜜糖有鎮咳作用，而世衛也指出蜜糖是天然鎮咳食療。不過，由於蜜糖有機會有肉毒桿菌孢子，一歲或以下小童則不宜食用。」

她說︰「病完才說教啦，早點睡吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊高級營養師）

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