減肥秘訣｜高體脂率或令月經紊亂難受孕　營養師：減脂肪回復準時經期減經痛

▲ 以飲食配合適量帶氧運動的方式減重，使賀爾蒙改善、月經周期更有機會穩定些。

香港約有6-12%的育齡女士患多囊卵巢症，並受月經周期不穩、Androgen賀爾蒙高、胰島素抗阻、慢性無排卵等困擾。通常更伴隨高血脂、血糖和血壓，更易患上代謝症候群和糖尿病。

高體脂率的女性，其實可以透過均衡飲食，配合適量帶氧運動的方式減重，使賀爾蒙改善、月經周期更有機會穩定些。加上特別留意與生育有關的營養素，如葉酸、硒質等，可令受孕機會增加。

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一向月經不準時的Pat，在半年前發現有多囊卵巢症和子宮內膜增生。身為護士的她，深知減重對改善這病症的重要，因此前來諮詢並開始減重。

由150多磅減至120磅的她，現時脂肪率已由36%減至理想範圍內的24%，Pat說︰「今天是最後一次會面，奉上我的身體檢查報告給你看！」

「太好了！你的壞膽固醇、血壓、月經周期已回復正常，可見你付出努力的成果！」我高興地說道。

▲ 減重對改善多囊卵巢症和子宮內膜增生這類病症十分重要。（iStock）

Pat也報以微笑說道︰「現在，我月經周期穩定了許多，每月都會準時報到，經痛也有改善。當初沒想到自己能成功在半年內減了30磅，現在身體狀況健康得多，也能網購買些淑女風的韓國衣服了！」

「很好！祝你們早生貴子！」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）