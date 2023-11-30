不正常愛情研究所丨Kim「抄牌」被拒慘食檸檬　Susuca出席前度婚禮合照超尷尬

▲ 《不正常愛情研究所》主持Kim、Karen、Doniven、Jojo及Susuca。（左起）

由麥惠琪（Susuca）、金永衡（Kim）及3位J2ers黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、陳國麟（Doniven）主持的J2清談節目《不正常愛情研究所》，在今晚（11月30日）播出一集內，研究題目為「婚禮尷尬大全」，分享「婚前試愛」的二三事。

講到人生大事結婚，一班已達適婚年齡的《不正常愛情研究所》主持特別興奮，大量故事分享。當中，金永衡（Kim）率先自爆有趟做兄弟的瘀事，當時他在門口簽名位任接待，發現負責婚禮佈置的設計公司，有位靚女員工。

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▲ 《不正常愛情研究所》 Kim（左）自爆當兄弟瘀事。

被直線抽擊慘食「檸檬」

Kim隨即跟身邊兄弟自告奮勇︰「等我過去攞佢電話同IG。」他先讚該女員工靚女打開話題，接住開門見山準備「抄牌」，豈料慘食「檸檬」。

靚女員工以「如果你有工作洽談，可以畀返工作IG你」為由婉拒。

Kim無癮地返回接待處，故事還有下文。此時有位小妹妹在簽名冊上，畫圖畫代替簽名，新郎隨即搞笑贈慶話︰「妹妹，你唔畫個檸檬送畀哥哥食。」被直線抽擊的Kim，被搞到不知好嬲還是好笑。

▲ 《不正常愛情研究所》Susuca（右）出席前度婚禮，被安排拍照超尷尬。

談婚禮尷尬事

節目中談到尷尬婚禮事件，拍拖經驗豐富的Susuca有趟出席前度婚禮，尷尬程度爆燈，她無奈的說︰「同枱無個識不特止，仲要影相環節，企係新娘新郎中間影3人相，超尷尬。」直言自此不會再到前度婚宴，頂多事前約食飯兼付人情就算。

此外，Susuca還記得有趟出席鹹濕婚宴，可算畢生難忘，她笑說︰「個婚禮超鹹濕，有個環節新郎同兄弟著象鼻底褲出嚟玩新娘，其他遊戲又變態。」最後Susuca一家人未散席便離開。

▲ 婚禮主持人Isis見盡婚宴離奇古怪事。

主持分享婚宴逸事

今集「有故事的人」請來專業婚禮主持人林韋璇（Isis），她分享婚宴逸事，試過收禮金後，新娘悔婚取消婚禮、有擺酒當日，新娘鬧情緒失控。

此外，Isis更曾在婚宴上被新郎的意外驚喜，感動到喊埋一份。