【公營房屋】一般申請者平均輪候時間升至5.6年　房署料明年上半年續升

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公屋平均輪候時間回升，截至今年9月底，一般申請者平均輪候時間為5.6年，按季微增0.3年；現時約22.86萬名申請者正輪候公屋。

房署更新公屋輪候數據，截至今年9月底，輪候冊約有13.2萬宗一般公屋申請，及約9.66萬宗非長者單身申請，合共約22.86萬宗，按季輕微減1,400宗。一般申請者平均輪候時間為5.6年，按季微增0.3年；長者一人申請者平均輪候時間則維持不變，為3.9年，是自去年9月底起，連續第5個季度維持在3.9年水平。

房署指，一般申請者平均輪候時間上升，主要是由於在過去數季新公屋單位供應減少，形容今年是未來數年內公屋產量最低的一年，因此過去12個月獲安置的一般申請者大部分入住位於市區或擴展市區的翻新單位，輪候時間較新界區公屋申請者長約1年，導致公屋平均輪候時間上升。

房署預計，公屋平均輪候時間在明年上半年仍會上升，但隨着2024/25年度在屯門、東涌及新界北，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上3萬個簡約公屋單位於2025年開始陸續落成，整體公營房屋供應會持續明顯增加。公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，公屋綜合輪候時間亦會在2026/27年度回落到4.5年。

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責任編輯：梁薾心