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【47人初選案】梁國雄一方指特首可申臨時撥款　法官質疑會干預政權機關

社會 18:13 2023/11/30

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梁國雄昨由代表律師作結案陳詞。資料圖片

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪受審，案件今（30日）於西九龍裁判法院(暫代高等法院)續審。梁國雄一方指《基本法》已預視預算案被否決後，特首可申請臨時撥款。法官質疑撥款並非完整預算案，不代表不會嚴重干預政權機關。

本案為高等法院案件，不設陪審團，移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

代表鄭達鴻及梁國雄的資深大律師潘熙陳詞指，鄭梁兩人不相信「35+」有可能達成，沒有意圖執行串謀協議以顛覆國家政權，控方未能就此舉證至毫無合理疑點。潘又指，《基本法》第50至52條已預視預算案被否決後，特首亦可申請臨時撥款。法官李運騰指，因臨時撥款有別於完整的預算案，質疑不代表不會嚴重干預政權機關履行職能。潘稱他不會說到那麼遠。

法官李運騰指，梁在選舉論壇上提到沒有簽抗爭宣言是因為宣言是重複「35+」的初衷，即代表梁知悉「35+」目標。潘則指，梁沒有簽「墨落無悔」聲明。

代表鄒家成的大律師陳世傑指，鄒與另兩人發起「墨落無悔」聲明的用意，是表達對戴耀廷指參選人毋須簽署文件的失望，並展示抗爭意志，其他人簽署亦只是表達情感，聲明並非協議。陳指，鄒無意推翻中共政權，他只是強調本土主義。鄒亦無意要特首下台，因為之後亦會有同樣政治議程的特首上台。

聆訊周一（12月4日）續。

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