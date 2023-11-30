音樂劇丨《仙樂飄飄處處聞》3大備忘　明年公演12月11日開售【附連結】

▲ 香港觀眾可於現場聽到 《The Sound of Music》、《Do-Re-Mi》、《Climb Ev’ry Mountain》等多首琅琅上口的歌曲。（梁偉榮攝）

百老匯經典音樂劇《仙樂飄飄處處聞》將於2024年4月16日登陸香港。這部膾炙人口作品將以全新面貌於西九文化區戲曲中心大劇院公演，並慶祝這部經典作品踏入65週年。

▲ 《仙樂飄飄處處聞》音樂劇記者會。（左起）執行監製Simone Genatt 、演員Natalie Duncan、Lauren Kidwell及編舞總監James Gray。(梁偉榮攝）

西九大劇院首套國際音樂劇

經典劇目《仙樂飄飄處處聞》以Maria Rainer振奮人心的真實故事為藍本。主要講述瑪莉亞是一位活潑風趣的家庭教師，透過將音樂帶進這個家庭，令喪偶的Captain Von Trapp和七個孩子的生命完全改變；並在第二次世界大戰緊張局勢升級之前，帶領全家越過阿爾卑斯山，逃離戰火威脅。

劇中主演Natalie Duncun、Lauren Kidwell，以及執行製作人Simone Genatt來港出席《仙樂飄飄處處聞》在記者會上，分享來港演出心得。

期間，兩位演員即場獻唱《Climb Ev’ry Mountain 》、《My Favourite Things》以及《The Sound of Music》相當精彩。

▲ （梁偉榮攝）

監製Simon Genatt表示：「《仙樂飄飄處處聞》一直深受香港觀眾歡迎，今次更是首個於西九戲曲中心大劇院演出的國際音樂劇，為此感到興奮和榮幸，希望觀眾入場觀賞時會感受到愛和力量!」

將愛和力量帶給香港觀眾

記者會上兩位演員都有分享今次出演《仙》的感受和心得，飾演Maria Rainer的Natalie Duncan認為Maria是一個經典角色，而她也是看着這套作品長大的，因此她對於能夠出演這個角色感到非常榮幸。

▲ 《仙樂飄飄處處聞》踏入65周年，電影版同樣經典。

電影版奪奧斯卡最佳電影

至於，飾演Mother Abbess的Lauren Kidwell原來已出演這角色近600場，被問到如何保持最佳狀態，Lauren表示好榮幸能夠每晚都出演這個角色，劇本和歌曲都激勵着她，令她更輕易地扮演Mother Abbess，希望能夠將這份力量帶給香港觀眾。

《仙樂飄飄處處聞》首演時已榮獲最佳音樂劇等5項東尼獎，並且於格林美獎榮獲最佳節目專輯獎，1965年的電影版更榮獲最佳影片獎等5項奧斯卡大獎，而《仙》更將會是首個於戲曲中心大劇院演出的國際音樂劇，相信備受劇迷注目，屆時以英語演出，配有中文字幕。

▲ 《仙樂飄飄處處聞》曾推出電影和不同舞台劇版本。

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《仙樂飄飄處處聞》國際巡迴香港站詳情：

演出日期：2024年4月26日至5月19日

地點： 香港西九文化區戲曲中心大劇院

開售日期：

優先預訂：11月28日（星期二）起只限美國運通卡會員

公開發售：12月11日（星期一）

售票網站：按此

記者:傅承嘉