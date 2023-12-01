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癌症治療︱體重下降 治療成效打折扣 癌患應為營養「打底」維持體重及抵抗力

健康資訊 10:00 2023/12/01

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「體重下降」幾乎是所有癌症患者都需要面對的挑戰，畢竟癌細胞對健康的破壞、以至在治療期間引起的副作用，都常令患者食慾下降，逐漸變得消瘦。有專科醫生指出，癌症病人體重過輕，能夠使用的藥物劑量會相應減少，間接影響治療效果，部份個案更可能因此被迫中止治療。醫生建議癌症患者在開展治療之前，因應個人狀況為營養「打底」，彌補身體所需。

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52歲的劉先生（化名）去年證實患上胸腺癌，腫瘤直徑達16厘米，並且向外伸延致壓迫食道。縱然經過化療及免疫治療，療效卻未如理想，需要在胸腔附近進行多次高劑量放射治療才能緩和病情。可惜副作用令他進食更見困難，體重更由80公斤跌至60多公斤，整個人顯得消瘦及憔悴，長此下去，治療恐被迫中止。

胡亂戒口 或令病情惡化

臨床腫瘤科專科醫生李宇聰指出，癌症(尤其是肝癌及胃癌)患者，或因腫瘤擠壓胃部而令胃口變差，部份藥物例如化療及標靶藥物，則有機會造成食慾不振及腹瀉，如果涉及頭頸位置，更可能要使用到放射治療，衍生的副作用會令黏膜發炎，食物經過時就會感到痛楚，致使患者不肯進食，導致體重下降。

「一般而言，治療需要按體重調節藥量，一旦體重下降，抵抗力亦會變差，治療時可以使用的藥量會相對較低，甚至用藥級別也要調整，換言之療效亦會大打折扣，出現感染及併發症風險也較高。假如病人在三個月內，體重減少超過百分之五，必須加以正視。」

 不過，部份癌症患者擔心「不戒口地進食」會助長癌細胞生長，李醫生稱，這種想法並不正確。不過，一些會令食道發炎或痛症惡化的刺激性食物，就應避免。

營養補充品 量少營養多

一旦罹患癌症，體重下降彷似是必然，如果像個案中劉先生的情況，又該如何應對呢？李醫生認為，患者應針對性地攝取所缺失的營養，例如蛋白質，它有助維持身體機能包括製造白血球、修復組織及抗衡肌肉流失。現時，坊間有些營養補充品就做到「量少但營養多- Less is More」，不僅具備豐富蛋白質，同時含有高纖維成份及魚肝油，前者可預防便秘，後者則可抗衡炎症反應，增加T細胞數目，從而改善患者的免疫能力。

而劉先生當時在治療中期開始無法進食，主診醫生為他處方了營養補充品，其後入院注射營養液，體重亦再無下降，如今正接受維持性的標靶治療及免疫治療，並繼續透過服用營養補充品彌補身體所需，目標讓體重回升至70公斤的理想水平。

李醫生補充，患者毋須等到體重下降時才使用營養補充品，「預計病情或治療會令人減磅，就可以預防性地使用」。而每一餐份量毋須太多，建議採取少吃多餐的做法，未雨綢繆去迎接往後的治療。

李宇聰醫生提醒癌症患者，使用營養補充品前應諮詢主診醫生及營養師的意見，了解是否適合自己服用，以及相應服用份量與方法。

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責任編輯︰羅嘉欣

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