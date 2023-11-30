聲夢傳奇2丨泳兒任暟晴合唱《我的回憶不是我的》　Jasmine獲讚具大將之風

▲ 泳兒與任暟晴

泳兒（Vincy） 及 《聲夢傳奇2》總冠軍「傳奇新星」任暟晴（Jasmine）日前齊出席銀行舉辦的午宴並演唱。

對於今次能參與演出以「傳承」為主題，Vincy對此感受深切：「以前以為，傳承似乎是年長一輩才會關心的事情，對我來說看似遙不可及。然而，現在回想起來，自己已在不知不覺間成為別人口中的前輩。在樂壇多年後，現在總算是有一些經驗可以與新人分享，並已承擔了傳承的責任，不時帶領新歌手表演，希望能在台上給他們信心。」

合唱《我的回憶不是我的》



Jasmine對於有機會與Vincy老師合作，深感榮幸地道：「今次演出令我回想起當初參與比賽時的緊張時刻。同時，也讓我深刻感受到這些珍貴的傳承機會，以及前輩們和導師們給予我的指導和教誨。這些經驗對我來說，是一份無價寶，也是一個非常難得的機會。」



二人在活動上首次合唱經典歌《我的回憶不是我的》，Vincy大讚並大讚Jasmine，更分享初出道時的感受：「當年每次表演我都感到十分緊張，但今天看到Jasmine穩定和超水準的表現，甚有大將之風。作為導師，憑自己過往經驗分享予有興趣入行的朋友，對我來說是很大福份，過程亦好開心。」

Jasmine聞言後謂：「感謝Vincy老師的帶領，有她在我感到很安心，所以能有更好的發揮！參加比賽時，每件事都好新鮮，自己沒有太多經驗，Vincy與導師們給我們很多經驗與貼士，遇突發情況要學識怎樣執生，幫到我們很多，而我們經常會遇到突發情況，很多不能控制的狀況，要學識如何應付那一刻。」

Vincy及Jasmine兩位雖然來自不同年代的歌手，但卻在歌唱選秀節目《聲夢傳奇2》中結緣。在過程中，身為導師的泳兒，將自己多年的歌唱舞台經驗及演唱風格與後輩分享，這不僅代表著港樂新舊傳承的延續，更體現了音樂人不斷進取、精益求精的精神。

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