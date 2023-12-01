【好物推介】Amway新一代eSpring™智能淨水器 專研UV-C紫外線LED燈殺菌 +三重強效過濾濾心！

大眾愈來愈追求安全乾淨的飲用水，但只是在水龍頭安裝濾心又是否足夠？一般濾水器只可以過濾微粒或雜質，但未必能濾除如微塑膠、藥物、揮發性有機化合物、囊胞菌等污染物，體積更細的病毒更難以被過濾，更有機會隨飲用水進入人體引發不同程度的疾病。想獲得優質的清純淨水，不妨考慮入手Amway新一代eSpring™智能淨水器！今年九月全球首發的新一代eSpring™智能淨水器，是eSpring™品牌相隔超過20年再次推出的全新升級產品，採用UV-C紫外線LED燈配合eSpring™ e3活性碳濾心雙重淨水技術，是家庭的安心淨水之選。

▲ eSpring™品牌相隔超過20年再次推出的全新升級產品新一代eSpring™智能淨水器。

先進技術 極致過濾

疫情過後，市民的家居衞生及安全意識提高，不少家居設備亦進一步提升功能以滿足需求，新一代eSpring™智能淨水器也不例外，由工程師和科學家團隊共同研發出可於家居淨水系統中使用的UV-C紫外線LED燈，有效殺滅細菌達99.9999%，配合具有三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心，能有效濾除飲用水中包括微塑膠、藥物、化學物、細菌、囊胞菌、病毒及揮發性有機化合物等超過170種污染物，帶來純淨甘甜的飲用水。

▲ 具有三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心，能有效濾除飲用水中超過170種污染物。

Amway亞太區域總裁兼全球首席戰略與企業發展官Asha Gupta表示：「人的健康始於潔淨的水。20多年來，eSpring™智能淨水器一直為用戶提供不含有害細菌和污染物的清純淨水。時至今日，我們匯聚科學家和工程師的經驗及智慧，首次研發出使用UV-C 紫外線LED燈的創新濾水方法，並與全球直銷商合作，將這款全新產品帶給所有人，只要人們打開家中的水龍頭，即可享用源源不絕的清純淨水。」

▲ 新一代eSpring™智能淨水器加入UV-C紫外線LED燈，有效殺滅細菌達99.9999%。

智能提醒 體貼生活

要確保有效殺滅細菌，定期更換濾心相當重要。新一代eSpring™ 智能淨水器無需拆除喉管連接，可以直接更換濾心，快至2分鐘便可換妥，一年更換一次即可，簡單易用。用家更可應用新一代eSpring™ 智能淨水器推出的Amway健康家居應用程式，適時獲得更換濾心提示，而程式上亦會顯示淨水器的用水量、濾心使用情況等，一機在手，全面掌握使用實況。

▲ 用家可下載新一代eSpring™ 智能淨水器推出的Amway健康家居應用程式，適時獲得更換濾心提示。

易襯家居 慳位方便

為迎合香港以實用性為主的家居，新一代eSpring™智能淨水器設有旋轉進出水口，可以安心直接飲用；而機底喉管設計亦可左右轉換方向，彈性方便，比以往款式更為慳位；同時備有純白機身及時尚設計，可與任何廚房空間及裝飾融為一體。而且，快捷的濾心更換設計、升級膠喉管理設計、現代化的顯示面板，為用戶帶來更優質的淨水及升級體驗。

▲ 新一代eSpring™智能淨水器設有旋轉進出水口，可以安心直接飲用。

▲ 新一代eSpring™智能淨水器獲得美國國家衞生基金會多項認證及美國水質協會頒發金標籤。

國際認證 信心之選

新一代eSpring™智能淨水器的設計與效能亦獲得美國國家衞生基金會多項認證，包括NSF/ANSI 第42、53、55和401 項標準，以及美國水質協會頒發金標籤。當中UV-C紫外線 LED燈的使用壽命更長達10年^，無需每年更換紫外線燈管。而eSpring™ e3活性碳濾心每年可過濾多達5,000公升水量**，相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽，相當環保又具經濟效益。

*根據Verify Markets對2021年環球銷售研究所得。

**以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。

^新一代eSpring™智能淨水器的UV-C 紫外線LED燈的設計可使用時間為500小時。以系統的平均使用時間計算，UV-C紫外線 LED燈的使用壽命可達10年。

Amway 網址：https://bit.ly/3PdyfCT

銷售地點：

Amway體驗館：九龍旺角登打士街56 號家樂坊15樓

新界購貨中心：新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603室

澳門購貨中心：渡船街4-A號敬利大廈地下A座

（特約）