【好物推介】Amway新一代eSpring™智能淨水器 專研UV-C紫外線LED燈殺菌 +三重強效過濾濾心！
大眾愈來愈追求安全乾淨的飲用水，但只是在水龍頭安裝濾心又是否足夠？一般濾水器只可以過濾微粒或雜質，但未必能濾除如微塑膠、藥物、揮發性有機化合物、囊胞菌等污染物，體積更細的病毒更難以被過濾，更有機會隨飲用水進入人體引發不同程度的疾病。想獲得優質的清純淨水，不妨考慮入手Amway新一代eSpring™智能淨水器！今年九月全球首發的新一代eSpring™智能淨水器，是eSpring™品牌相隔超過20年再次推出的全新升級產品，採用UV-C紫外線LED燈配合eSpring™ e3活性碳濾心雙重淨水技術，是家庭的安心淨水之選。
先進技術 極致過濾
疫情過後，市民的家居衞生及安全意識提高，不少家居設備亦進一步提升功能以滿足需求，新一代eSpring™智能淨水器也不例外，由工程師和科學家團隊共同研發出可於家居淨水系統中使用的UV-C紫外線LED燈，有效殺滅細菌達99.9999%，配合具有三重強效過濾層的eSpring™ e3活性碳濾心，能有效濾除飲用水中包括微塑膠、藥物、化學物、細菌、囊胞菌、病毒及揮發性有機化合物等超過170種污染物，帶來純淨甘甜的飲用水。
Amway亞太區域總裁兼全球首席戰略與企業發展官Asha Gupta表示：「人的健康始於潔淨的水。20多年來，eSpring™智能淨水器一直為用戶提供不含有害細菌和污染物的清純淨水。時至今日，我們匯聚科學家和工程師的經驗及智慧，首次研發出使用UV-C 紫外線LED燈的創新濾水方法，並與全球直銷商合作，將這款全新產品帶給所有人，只要人們打開家中的水龍頭，即可享用源源不絕的清純淨水。」
智能提醒 體貼生活
要確保有效殺滅細菌，定期更換濾心相當重要。新一代eSpring™ 智能淨水器無需拆除喉管連接，可以直接更換濾心，快至2分鐘便可換妥，一年更換一次即可，簡單易用。用家更可應用新一代eSpring™ 智能淨水器推出的Amway健康家居應用程式，適時獲得更換濾心提示，而程式上亦會顯示淨水器的用水量、濾心使用情況等，一機在手，全面掌握使用實況。
易襯家居 慳位方便
為迎合香港以實用性為主的家居，新一代eSpring™智能淨水器設有旋轉進出水口，可以安心直接飲用；而機底喉管設計亦可左右轉換方向，彈性方便，比以往款式更為慳位；同時備有純白機身及時尚設計，可與任何廚房空間及裝飾融為一體。而且，快捷的濾心更換設計、升級膠喉管理設計、現代化的顯示面板，為用戶帶來更優質的淨水及升級體驗。
國際認證 信心之選
新一代eSpring™智能淨水器的設計與效能亦獲得美國國家衞生基金會多項認證，包括NSF/ANSI 第42、53、55和401 項標準，以及美國水質協會頒發金標籤。當中UV-C紫外線 LED燈的使用壽命更長達10年^，無需每年更換紫外線燈管。而eSpring™ e3活性碳濾心每年可過濾多達5,000公升水量**，相當於節省10,000個500毫升的一次性膠樽，相當環保又具經濟效益。
*根據Verify Markets對2021年環球銷售研究所得。
**以一個六口之家的年度平均用水量計算。實際的濾心壽命取決於水質和使用情況。
^新一代eSpring™智能淨水器的UV-C 紫外線LED燈的設計可使用時間為500小時。以系統的平均使用時間計算，UV-C紫外線 LED燈的使用壽命可達10年。
Amway 網址：https://bit.ly/3PdyfCT
銷售地點：
Amway體驗館：九龍旺角登打士街56 號家樂坊15樓
新界購貨中心：新界屯門屯喜路2 號柏麗廣場1603室
澳門購貨中心：渡船街4-A號敬利大廈地下A座
（特約）