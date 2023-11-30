  • 23°C
香港時間 : 20231130日 (週四) 19:45
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品

社會 18:48 2023/11/30

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

「太空照相館」。（政府新聞網圖片）

由政府和中國載人航天工程辦公室聯合主辦、康文署籌劃的「中國載人航天工程展」明日（12月1日）展開，展期至明年2月18日，科學館和歷史博物館兩大展區，將合共展出近30組展品，包括神舟飛船返回艙、長征七號運載火箭、新一代載人運載火箭等模型。市民可免費入場。

點擊圖片放大
+8
+7

「中國載人航天工程展」主要分為兩大展區，位於歷史博物館1樓大堂的展區，以中國載人航天發展史為主軸，帶觀眾回顧中國載人航天工程30年來奮鬥圓夢的輝煌歷程；位於香港科學館2樓展覽廳的展區，則展示中國載人航天的工程成就和未來發展展望。

兩個展區合共展出近30組展品，重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、1:15中國空間站模型、多支火箭的模型、新一代載人飛船及月面着陸器模型、廣泛應用於航天工程任務的國產龍芯1J晶片等。另有互動展品「空間站交會對接」，觀眾可模擬航天員控制神舟載人飛船與空間站進行交會對接；在太空照相館」則可穿上虛擬航天服，在空間站艙內和艙外拍攝相片留念。

政務司司長陳國基今日（11月30日）在香港科學館舉行的揭幕儀式上致辭時表示，是次展覽全面並有系統地回顧中國載人航天工程30年來自信自強、奮鬥圓夢的歷程，冀可啟發市民，尤其是青年對航天科技的興趣，打好創科知識根基，努力追逐航天夢。

陳國基又指，國家正在進行第四批預備航天員選拔工作計劃，有香港載荷專家進入選拔最後階段，期待市民為國家航天工程作出貢獻。

歷史博物館的開放時間會在展覽期間作出特別安排，調整至與科學館相同，開放時間如下：

星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

聖誕前夕及農曆年除夕開放至下午5時

今年12月31日於晚上9時休館

（為響應「香港夜繽紛」推動夜間活動，兩館至明年1月1日，逢星期五至日及公眾假期（12月24日和31日除外），延長開放至晚上10時。）

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【創意設計】新設計及時裝基地明年遷入深水埗　大灣區創意之夜即日起免費入場
今日 17:24
【創意設計】新設計及時裝基地明年遷入深水埗　大灣區創意之夜即日起免費入場
【行政會議】中國載人航天工程代表團今訪港4天　出席大匯演、為科學館航天展揭幕
10:04 2023/11/28
【行政會議】中國載人航天工程代表團今訪港4天　出席大匯演、為科學館航天展揭幕
【公營房屋】一般申請者平均輪候時間升至5.6年　房署料明年上半年續升
今日 18:07
【公營房屋】一般申請者平均輪候時間升至5.6年　房署料明年上半年續升

你可能感興趣

【創意設計】新設計及時裝基地明年遷入深水埗　大灣區創意之夜即日起免費入場
今日 17:24
【創意設計】新設計及時裝基地明年遷入深水埗　大灣區創意之夜即日起免費入場
【行政會議】中國載人航天工程代表團今訪港4天　出席大匯演、為科學館航天展揭幕
10:04 2023/11/28
【行政會議】中國載人航天工程代表團今訪港4天　出席大匯演、為科學館航天展揭幕
【公營房屋】一般申請者平均輪候時間升至5.6年　房署料明年上半年續升
今日 18:07
【公營房屋】一般申請者平均輪候時間升至5.6年　房署料明年上半年續升
文娛藝術 香港夜繽紛 陳國基 航天科技 康文署 政務司 香港科學館 博物館 展覽 工程

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月30日 時間16:05）
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
【結業】中環天台酒吧SEVVA宣布結業　16年營運劃上句號
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高
新聞女王劇透丨第9集劇情預告　慧心回歸出任副總監職位比景仁更高