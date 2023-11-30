【探索太空】中國載人航天工程展明開幕　免費欣賞神舟飛船返回艙等近30組展品

▲ 「太空照相館」。（政府新聞網圖片）

由政府和中國載人航天工程辦公室聯合主辦、康文署籌劃的「中國載人航天工程展」明日（12月1日）展開，展期至明年2月18日，科學館和歷史博物館兩大展區，將合共展出近30組展品，包括神舟飛船返回艙、長征七號運載火箭、新一代載人運載火箭等模型。市民可免費入場。

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「中國載人航天工程展」主要分為兩大展區，位於歷史博物館1樓大堂的展區，以中國載人航天發展史為主軸，帶觀眾回顧中國載人航天工程30年來奮鬥圓夢的輝煌歷程；位於香港科學館2樓展覽廳的展區，則展示中國載人航天的工程成就和未來發展展望。

兩個展區合共展出近30組展品，重點展品包括神舟飛船返回艙、艙內航天服、1:15中國空間站模型、多支火箭的模型、新一代載人飛船及月面着陸器模型、廣泛應用於航天工程任務的國產龍芯1J晶片等。另有互動展品「空間站交會對接」，觀眾可模擬航天員控制神舟載人飛船與空間站進行交會對接；在太空照相館」則可穿上虛擬航天服，在空間站艙內和艙外拍攝相片留念。

政務司司長陳國基今日（11月30日）在香港科學館舉行的揭幕儀式上致辭時表示，是次展覽全面並有系統地回顧中國載人航天工程30年來自信自強、奮鬥圓夢的歷程，冀可啟發市民，尤其是青年對航天科技的興趣，打好創科知識根基，努力追逐航天夢。

陳國基又指，國家正在進行第四批預備航天員選拔工作計劃，有香港載荷專家進入選拔最後階段，期待市民為國家航天工程作出貢獻。

歷史博物館的開放時間會在展覽期間作出特別安排，調整至與科學館相同，開放時間如下：

星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時 星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時 星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館 聖誕前夕及農曆年除夕開放至下午5時 今年12月31日於晚上9時休館 （為響應「香港夜繽紛」推動夜間活動，兩館至明年1月1日，逢星期五至日及公眾假期（12月24日和31日除外），延長開放至晚上10時。）

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責任編輯：梁薾心