傷健共融︱香港耀能協會逾百學員及義工 「煤氣耀能展共融地壺球同樂日」同場競技

▲ 香港耀能協會與香港中華煤氣有限公司合辦「煤氣耀能展共融地壺球同樂日」，推廣傷健共融。 (大會提供照片)

殘疾人士提供多元化教育及康復服務香港耀能協會與香港中華煤氣有限公司於早前在香港浸會大學郭鍾寶芬女士康體文娛中心舉行「煤氣耀能展共融地壺球同樂日」，協會學員與煤氣公司義工合共超過130人組成不同隊伍參與地壺球共融賽事，大家都非常投入，氣氛既刺激又溫馨。

今次地壺球同樂日聲勢浩大，來自協會13間宿舍派出近100名學員組成多支隊伍出戰，煤氣溫馨義工隊亦派出30名義工在不同崗位服務並參與，更與學員組隊進行地壺球共融賽。賽事包括地壺球團體賽、共融賽、緊張刺激的競技賽包括「一棒入球」及「開心排球」，各學員都玩得非常投入，每有得分都歡呼喝采，為隊員打氣。此外，不同宿舍學員更合力設計的「戰衣」競逐最佳團隊服務設計獎、最佳團隊服務演繹獎及全場團隊服裝獎之餘，亦展現協會學員服飾的美感及創造力，增加與義工之間的團隊凝聚力。

協會成人服務管理委員會副主席黃錦明先生表示：「協會積極與不同企業夥伴合作，舉辦不同活動，讓協會學員從中強身健體，發掘運動潛能。期望今次活動能夠讓他們舒展身心之餘，亦能推廣共融精神。」

香港中華煤氣有限公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤先生致辭時就表示:「很高興能夠參與這個盛大的運動會，你們付出時間去訓練和準備來參加比賽，你們不屈不撓的精神，值得我們為你鼓掌。」

是次活動主禮嘉賓包括煤氣公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤先生、煤氣溫馨義工隊主席林可寧先生、協會成人服務管理委員會副主席黃錦明先生、成人服務管理委員會委員周瑋瑩女士、行政總裁宣國棟先生及副行政總裁洪淑娟女士。

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責任編輯︰羅嘉欣