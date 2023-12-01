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中風資訊︱香港中風學會周年學術會議 科學園與麥兜打卡兼獲取中風資訊

健康資訊 10:09 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

香港中風學會於12月1 至3日於香港科學園設有公眾展覽及麥兜打卡位，推廣預防中風。 (大會提供照片)

中風有年輕化趨勢，無論長者或年青人也有機會患上中風。如何可以務防及發現中風先兆?  香港中風學會將於12月1日至3日舉行周年學術會議，並有會場設有公眾展覽及超可愛麥兜及校長超大公仔，供大家免費打卡，並獲取中風資訊! 同場還會首播麥兜中風教育短片，粉絲和追求健康的人士絕對要留意啦！

日期：2023年12月1-3日
時間：12月1日  (星期五 ╴9:00-18:00)
         12月2日  (星期六 ╴9:00-18:00)
         12月3日  (星期日 ╴9:00-14:00)
地點：香港科學園第三期12W大樓1樓

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責任編輯︰羅嘉欣

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