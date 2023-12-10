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親子好去處丨新界區22大共融遊樂場　必到公園玩沙玩水+7米高攀爬塔

親子好去處 14:00 2023/12/10

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熱門 中一面試 新聞女王 區區有好校 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親

22大新界區共融遊樂場，除了可以玩沙玩水，仲可以賞紅葉！

【親子好去處/公園/免費遊樂場/共融遊樂場】帶小朋友去玩，不一定要去收費的遊樂場，康文署轄下已經有很多好玩且免費的兒童遊樂場，最重要的是遍佈全港九新界，大家可以隨時隨地帶小朋友去放電。以下為大家整理了新界區的22大共融兒童遊樂場，住在新界區的家長們以後不需煩惱要帶小朋友到哪個玩！

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屯門區

1. 屯門公園兒童遊樂場

全港首個將「水」和「沙」兩項自然元素納入設計的無障礙兒童遊樂場，場內共分為南北兩部分，共7個遊玩主題區，南面的主題區主要可讓小朋友以觸覺和視覺等的感官體驗遊玩設施，包括7米高攀爬塔、沙池、沙枱、繩網等。而北區則設有花型的高空灑水裝置和嬉水平台，小朋友可以享受嬉水樂趣。

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屯門公園
地址：屯門鄉事會路

2. 青田遊樂場

青田遊樂場設有1套適合5至12歲兒童遊玩的設施，包括滑梯、斜道、橋、爬梯及多款攀爬設施等。

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青田遊樂場
地址：屯門良運街

沙田區

11. 沙田公園

沙田公園分為南園和北園，南園的設施不但適合兒童，傷殘人士也可使用，當中包括攀爬架、搖搖板等；北園則設有適合長者和兒童使用的共融設施，提供給長者使用的設施主要為健身器材，如太極揉推器、健騎機、腳踏平台及扭腰機等，而兒童遊玩設施則有攀爬架、滑梯、英文砌圖及搖搖板等。園內亦有不同植物的類型，秋天時分，走進園內還可以觀賞紅葉靚景！

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沙田公園
地址：新界沙田源禾路2號

4. 馬鞍山公園

馬鞍山公園除了有兒童使用的遊戲場外，還有長者的健體園地，兩條卵石徑和14個健體器材，當中包括遊戲組合屋、舒展背肩運動器、健騎機、仰臥起坐、引體上升及平衡木等。

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馬鞍山公園
地址：新界馬鞍山鞍駿街12號

北區

5. 一鳴路公園

一鳴路公園共有2套供兒童使用的遊樂設施，當中包括滑梯、遊戲板、繩網、攀爬架等，還有適合5至12歲兒童使用的旋轉塔。

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一鳴路公園
地址：粉嶺一鳴路與百和路交界

6. 北區運動場

北區運動場設有攀爬架、滑梯、鞦韆及旋轉櫈等遊樂設施。

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北區運動場
地址：新界上水天平路26號

7. 保榮路遊樂場

保榮路遊樂場共有攀爬架、滑梯、蹺蹺板等設施。

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保榮路遊樂場
地址：新界上水保榮路

葵青區

8. 葵涌新區公園

葵涌新區公園設兩大不同區域的攀爬架及滑梯，適合2至12歲兒童遊玩。

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葵涌新區公園
地址：新界葵涌大窩口道

9. 石蔭梨木道公園

石蔭梨木道公園除了有攀爬架、滑梯外，還有2座鞦韆及4座搖馬仔。

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石蔭梨木道公園
地址：新界葵涌梨木道

10. 青衣東北公園

青衣東北公園的空間較大，設有多款遊樂設施，包括聰明望遠鏡、繽紛滑梯、動物型搖擺馬仔、彈弓太空火箭、歷險天梯及八達橋等。

青衣東北公園空間較大，設有動物型搖擺馬仔、彈弓太空火箭、歷險天梯等設施。（康文署圖片）

青衣東北公園
地址：新界青衣担杆山路10號

荃灣區

11. 城門谷公園（南園）

城門谷公園（南園）設有歷險樂園和城門堡兩大區域，當中的設施包括歷險樂園的恐龍天地、兒童樂園，以及城門堡的迷宮、吊橋、城門、護城河等設施。

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城門谷公園（南園）
地址：新界荃灣城門道21號

12. 荃灣公園

荃灣公園共有4套兒童使用的設施，如鞦韆、滑梯及爬山牆等。

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荃灣公園
地址：新界荃灣永順街59號

元朗區

13. 天水圍公園

天水圍公園共分為二期，第一期正進行翻新工程，原有設施包括引體上升、攀爬架、平衡杆及搖搖椅等。而第二期則有滑梯、遊戲板、體能測試及遊戲組合屋等，同時二期區域中5至12歲的共融多用途遊戲設施可供輪椅人士進入。

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天水圍公園
地址：新界元朗天水圍天瑞路六號

14. 元朗公園

元朗公園設有7套設施，包括攀爬架、滑梯、遊戲板及搖馬等，適合2至12歲兒童使用。

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元朗公園
地址：新界元朗公園北路

大埔區

15. 廣福公園

廣福公園分為兒童遊樂場A區和B區，Ａ區適合2至5歲兒童使用，包括搖擺乘騎設施、發聲人像及攀爬架等，而B區則適合5至12歲兒童使用，設有體能攀爬架、遊戲板及滑梯。

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廣福公園
地址：新界大埔廣進街

16. 大埔海濱公園

大埔海濱公園共分為４個遊樂場，分別是科學兒童遊樂場、科技兒童遊樂場、感官兒童遊樂場和歷奇兒童遊樂場。每個遊樂場均適合5至12歲兒童遊玩，2至5歲的兒童可到使用感官和歷奇兒童遊樂場的設施。而共融遊樂設施包括有攀爬架、遊戲板、滑梯、搖擺乘騎設施及鞦韆等。

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大埔海濱公園
地址：大埔大發街

西貢區

17. 寶康公園

寶康公園空間較大，共有10套遊樂設施，包括攀爬架、滑梯、遊戲板及鞦韆等。

寶康公園空間較大，共有10套遊樂設施。（康文署圖片）

寶康公園
地址：新界將軍澳運隆路

18. 西貢海濱公園

西貢海濱公園共有3套適合5至12歲兒童使用的設施，包括攀爬架、鞦韆、滑梯及遊戲板。

西貢海濱公園共有3套適合5-12歲兒童使用的遊樂設施。（康文署圖片）

西貢海濱公園
地址：新界西貢惠民路

19. 常寧遊樂場

歷險樂園的恐龍天地、兒童樂園，常寧遊樂場有攀爬架、鞦韆、滑梯及遊戲板的設施。

遊樂場有不少攀爬類型的設施。（康文署圖片）

常寧遊樂場
地址：新界將軍澳常寧路

20. 調景嶺體育館 (戶外休憩用地)

調景嶺體育館的戶外休憩用地設有6套提供給2至12兒童使用的設施，如獨立轉輪、攀爬架及繩網、滑梯、帆船等。

調景嶺體育館 (戶外休憩用地)
地址：將軍澳翠嶺路二號

離島區

21. 文東路公園

文東路公園設有滑梯、搖搖馬、攀石板、攀爬繩等設施，同時亦有男、女更衣室及洗手間。另外，由於公園內的攀爬繩設施以火箭造型設計，因此街坊們會稱之為「火箭公園」。

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文東路公園
地址：新界東涌文東路55號

22. 東涌北公園

東涌北公園共有攀爬架、滑梯和搖馬等，空間不大，但可看到於公園旁的大嶼山，在玩樂之時亦可觀賞到風景。

東涌北公園空間不大，共有攀爬架、滑梯和搖馬等的設施。（康文署圖片）

東涌北公園
地址：新界東涌文東路29號

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責任編輯：王明芳
 

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