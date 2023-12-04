HKIRC網絡安全青年計劃 培育香港新一代網絡安全專才
隨着數字經濟的急速發展，網絡和科技安全的完善對企業至關重要。擁有相關技能和專業知識的人才更成為人力資源市場上的「搶手貨」，尤其是網絡保安的專才。為了培育未來行業精英，香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）連續第三年再度舉辦「網絡安全青年計劃」，與香港網絡安全平台 Reimagine CyberBay Limited、香港專業教育學院資訊科技學科（IVE）、網絡安全中心、資訊科技教育領袖協會（AiTLE）共同協辦。計劃旨在為中學生提供專業的網絡安全培訓課程，鼓勵年輕人積極參與，提升他們對網絡保安的意識和防禦能力，以應對不斷演變的數字威脅，共同致力於培養新一代的網絡安全專業人才，為香港的網絡安全打下堅實基礎。
「網絡安全是一個重要議題，不僅僅是企業和機構的責任，而是整個社會都應該關注和認識。只要社會各界都能夠理解並重視網絡安全的重要性，香港才能在這個數位化的時代中，更有效地防範網絡威脅。」HKIRC網絡安全經理林嘉棋先生分享道：「HKIRC舉辦網絡安全青年計劃，第一屆的比賽讓學生體驗了網絡攻防，而第二屆則着重學生的分析和闡述問題的能力。今年計劃來到第三屆，揉合過去兩屆的重點，不僅要求學生們找出網站上的漏洞，還要撰寫漏洞報告，考驗的正是網絡安全人才需要具備的能力。」HKIRC一直希望透過此計劃能夠發掘業界的新力軍，為網絡安全行業培養更多優秀的人才，注入新的活力和動力。
鼓勵發掘網絡安全隱患
今年的「網絡安全青年計劃」除了得到各協辦機構的協助，亦得到知識夥伴羅兵咸永道香港（PwC Hong Kong）、政府資訊科技總監辦公室、教育局、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港電訊有限公司及環速集團全力支持，是全港首個以「網絡安全入門與防範漏洞培訓計劃」為主題的青年計劃，鼓勵年輕人發掘網絡安全隱患並報告漏洞，以防範網絡攻擊。計劃在7月以網上免費教學模式進行，共得到本港逾80間學校的積極響應，參與的學生人數多達1,000人。學生們通過參與計劃，學習到保護個人資料、防止網絡攻擊和詐騙等知識，並將所學知識應用於初賽中。最終，有100人晉升至決賽，並在8月完成餘下的培訓。終由喇沙書院、迦密主恩中學和滙基書院（東九龍）分別奪得金、銀、銅獎的殊榮。
Reimagine CyberBay Limited的CEO Felix Kan表示，比賽有3個主要目的：「首要讓大家知道網絡安全的重要性，因為在當今社會，無法忽視網絡和科技犯罪所帶來的許多詐騙案例。通過比賽，我們希望普及對網絡安全的認識，提高大眾識別真假、預防和抵禦網絡攻擊的能力；其二，我們希望建立一個更堅固、穩定的網絡安全環境，組建全新的網絡安全社群和生態圈，與世界接軌；第三，我們希望在現有的STEM課程中增加更多的網絡安全元素，為學生打下堅實的基礎，以培養香港新一代的網絡安全專才，因為未來各行各業都將與網絡、人工智能等科技息息相關。」
虛擬網絡漏洞平台
Reimagine CyberBay Ltd是一家本地初創企業，他們設計了首個「網絡漏洞獎金平台」，專為中小企業和非政府組織提供服務。當網絡安全專家們成功找出企業或機構的網頁漏洞，並撰寫出漏洞報告與解決方案，他們可以獲得企業或機構所提供的獎金，而Reimagine CyberBay的角色則是應用人工智能檢查報告，並確保當中的質量。是次比賽便套用了這個平台模式，由學生化身網絡安全專家，嘗試將所學應用於實踐中，找出虛擬網頁的漏洞及提交改善建議。Felix形容：「今年我們跟HKIRC共同建立了一個網上論壇，讓學生提問、討論，更開放一個虛擬平台讓參賽者練習，模擬網站攻擊並尋找網絡漏洞的部分，繼而在報告裏深入淺出地解說如何修補漏洞。」
喇沙書院的領隊文老師認為，團隊的勝利關鍵在於同學的主動性和賽前準備。他表示：「現在每個人都有手機或電腦，所以我們經常教導學生不要輕易相信網絡上的信息，並使用一些新聞例子來教導他們辨別真假。此外，國民教育課程中也有一個主題是網絡安全與隱患，涵蓋了WEP、WPA、SSID、AI、deepfake和基礎網絡安全知識。在參加了HKIRC舉辦的網絡安全培訓後，同學們對於網絡安全和駭客等方面展現出濃厚的興趣，他們積極投入時間準備比賽，分工細致，展現了主動學習和團隊合作的精神。」
確立未來職業方向
獎項無疑給喇沙書院團隊帶來了肯定和鼓舞，他們回憶起準備比賽的過程，不僅需要處理技術問題，還要解決對漏洞評級的不熟悉。團隊代表：「我們在賽前進行了兩個階段的學習。首先，我們深入研究了網絡安全指南，學習應對網絡安全風險的方法。然後，我們通過HKIRC的免費網絡安全員工培訓平台Cybersec Training Hub完成了7個不同章節的學習，並獲得相關證書。第二個階段是實踐所學知識，我們使用了webgoat和natas平台，參加了研討會，學習使用像nmap、nikto和burp這樣的工具。此外，我們還研讀了OWASP前10強和MITRE ATT&CK的資源，以了解漏洞和風險偵查的相關知識。團隊還創建了一個Notion線上文件，用於分配任務，每個人負責偵查1至2種類型的風險，這有助於我們在比賽中實時記錄進展，使溝通更順暢。最初，我們以為提交的報告中大部分漏洞都是輕微的，但結果出乎意料，我們發現了幾個被評為關鍵或嚴重的漏洞，這大大提高了我們的勝算。」
Felix則建議同學可以加強鍛煉自身的思考、邏輯及語言能力。「很多人以為入行必須由技術層面出發，但我認為語文及組織能力更為重要。無論是網絡安全或資訊科技領域，我們都要有根據地去理解尋得網頁漏洞的背後對企業帶來什麼價值、如何幫助企業去發現不符合邏輯、破綻的地方。如果本身的思考及表達能力均充滿破綻，你是不可能找出破綻的，找到漏洞後亦需要懂得運用語言能力，清晰表述出建議方案，令他人、企業，以至人工智能明白你的指令，而不是閉門造車。」他冀望透過全面的培訓和經驗分享計劃，可以培育出優秀的網絡安全人才，推動整個行業的發展。
關於HKIRC及《網絡安全青年計劃》
香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）是一間非牟利機構，致力推動香港互聯網發展及提供有關.hk 及.香港的域名管理服務。此外，HKIRC亦為市民和中小企業提供多種免費的網絡安全服務，例如免費的網絡安全檢查、釣魚電郵演習、線上免費網絡安全培訓，以及網絡安全資訊共享協作平台，旨在提高公眾對安全的意識。
《網絡安全青年計劃》則是針對中小學生提供的網絡安全培訓計劃，希望加深他們對網絡保安的意識和防禦能力，同時也吸引更多年輕人投身科技行業，為創科發展注入新的活力和動力。
了解更多有關《網絡安全青年計劃》，歡迎聯絡arktos.lam@hkirc.hk。
（特約）