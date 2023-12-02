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親子好去處丨九龍區12大共融遊樂場　新開公園設4層高組合式滑梯

親子好去處 10:00 2023/12/02

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12大九龍區共融遊樂場逐個睇！

【公園/九龍區公園/遊樂場/親子好去處】康文署的共融兒童遊樂場遍佈全港，無論是市區還是屋邨，都總會有一個充滿小朋友歡樂聲的公園。以下為大家整理了九龍區12大共融兒童遊樂場！

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深水埗區

1. 深水埗公園

深水埗公園共佔地6,400平方米，適合1至12歲兒童，園內共分為3個遊玩主題區，分別是沙丘地堡、森林草原和綠洲噴泉，而當中的共融遊樂設施有沙地冒險的攀爬塔、弧形滑梯、沙池等；韆鞦區則有氹氹轉、隧道冒險的玩樂隧道、花花鈴鐺等；而攀爬地帶有攀爬繩網、鯨魚噴泉及八爪魚噴泉等。

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深水埗公園
地址：九龍荔枝角道733號

2. 荔枝角公園

荔枝角公園適合1至12歲的兒童遊玩，當中適合5至12歲兒童使用的設施有攀爬架、鞦韆、滑梯，而適合12歲以下兒童使用的設施有滑梯、攀爬牆等。

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荔枝角公園
地址：九龍荔枝角荔灣道1號

3. 南昌公園

南昌公園除了有適合讓2至5歲兒童遊玩的設施外，還有讓7至12歲兒童健身使用的設施，以及長者健身設施。兒童遊玩設施有遊戲屋、鞦韆、滑梯；兒童健身設施有仰臥起坐、立定跳高、掌上壓等；長者健身器材則有扭腰板、腳踏單車、上身伸展器等。

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南昌公園
地址：九龍深旺道20號

九龍城區

4. 何文田公園

何文田公園設有搖搖馬、滑梯、攀爬架及遊戲板等。

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何文田公園
地址：九龍何文田忠義街1號

5. 啟德大道公園

啟德大道公園是專為5至12歲兒童而設的遊樂場，包括滑梯、鞦韆及繩索橋等。園內亦有露天廣場及大草坪，可以帶同寵物一同遊玩，同時可以亦有籃球場和健身設備，是集遊玩、運動、休憩於一身的公園。

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啟德大道公園
地址：九龍城沐安街16號

6. 土瓜灣遊樂場

土瓜灣遊樂場設有搖搖馬、攀爬架、鞦韆、滑梯等的遊玩設施。

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土瓜灣遊樂場
地址：九龍土瓜灣下鄉道66號

油尖旺區

7. 櫻桃街公園

櫻桃街公園設有吊橋、滑梯、搖搖馬及鞦韆等設施。

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櫻桃街公園
地址：九龍旺角櫻桃街1號

8. 九龍公園

九龍公園是九龍區第三大的公園，內裏的戶外設施包括小型足球場、健身徑、兒童遊樂場、歷奇樂園、迷宮花園、雕塑廊及雕塑花園等；戶內設施則有游泳池和體育館。而共融遊樂設施設施包括有斜道、遊戲板和搖船，適合5至12歲兒童遊玩。

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九龍公園
地址：九龍尖沙咀柯士甸道22號

9. 中間道兒童遊樂場

中間道兒童遊樂場設有適合2至5歲兒童遊玩的滑梯、騎椅及遊戲板，還有5至12歲兒童使用的攀爬架、滑梯及吊橋等的設施。

中間道兒童遊樂場分為適合2-5歲和5-12歲兒童使用的設施。（康文署圖片）

中間道兒童遊樂場
地址：九龍尖沙咀中間道

黃大仙區

9. 鳳德公園

鳳德公園設有攀爬架、滑梯、遊戲板等的設施，讓2至12歲兒童使用。

鳳德公園的共融設有攀爬架、滑梯、遊戲板等的設施，讓2-12歲兒童使用。（康文署圖片）

鳳德公園
地址：九龍黃大仙鳳德道42號

10. 獅子山公園

獅子山公園有1套適合2至5歲兒童使用的遊樂設施，當中包括攀爬架、滑梯及遊戲板。

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獅子山公園
地址：九龍黃大仙竹園道

觀塘區

11. 月華街遊樂場

月華街遊樂場設有為2至5歲傷殘人士使用的遊樂設施，包括平台、滑梯、斜道及橋。另外還有適合5至12歲的兒童的滑梯、攀爬架、遊戲板等。

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月華街遊樂場
地址：九龍觀塘月華街

12. 觀塘市中心臨時遊樂區

觀塘市中心臨時遊樂區於較早前開放予公眾試玩。場內共分為3個部份，分別是兒童遊樂區、3x3籃球場和自由空間，當中一個大型4層高的玩樂設施由玩樂架、旋轉滑梯等組成。而遊樂區主要以紅藍色設計，其他小型遊樂設施亦以色彩鮮艷的顏色，使坐立於鬧市中的遊樂場格外顯眼。

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觀塘市中心臨時遊樂區（於12月正式啟用）
地址：觀塘同仁街(前賽馬會診所)
開放時間：早上10時至晚上8時

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責任編輯：王明芳

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