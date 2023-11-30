叱咤樂壇流行榜2023丨陳柏宇黃妍與樹仁大學同學玩遊戲　Jason超自信：聽得最多係廣東歌

▲ 叱咤樂壇流行榜頒獎典禮前奏節目《多謝你唱廣東歌問答比賽》。

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮前奏節目，由叱咤903 DJ聯同眾歌手走訪不同的大專院校，進行「多謝你唱廣東歌問答比賽」，透過問答比賽讓同學關注今年的上榜歌曲。

最新一集由叱咤903梁子及Oscar與陳柏宇（Jason）及黃妍（Cath）到訪樹仁大學，本站的「多謝你唱廣東歌問答比賽」由Cath與Jason分別帶領同學組成「黃妍究院隊」及「唂隊」。

叱咤樂壇流行榜2023丨79歲尹光對獎項隨緣自揭有投票 張敬軒：幫您整埋條競選絲帶

叱咤樂壇丨Jason先拔頭籌

二人解釋隊名由來，Cath表示：「因為我們正身處於硏究院，所以叫黃。妍究院，係咪好勁呢？」而Jason表示隊名「唂隊」只是一個發音，不是一個字亦沒有意思；解釋完後，令主持人及Cath亦費解！

賽前，Jason自信地稱：「我聽得最多係廣東歌！」比賽頭兩條問題分別由Jason及Cath答對關於自己的問題，先問關於Jason的題目，二人認真地聽題目並鬥快撳鐘搶答，第一條問題由Jason先拔頭籌，並與同學自豪地向鏡頭說出答案。

叱咤樂壇丨Cath充滿自信

問到《哀傷的作者》是哪位女歌手的派台歌時，Cath擺出自信的姿態，Jason則開玩笑道：「喂，首歌係你㗎？」，最後由Cath搶答成功，各自為隊伍奪得一分！

最後一條決勝題由Jason的「唂隊」補答成功，以3：2小勝黃妍Cath帶領的「黃妍究院隊」。

Jason勝出後表示感受：「好開心，大家2023年聽了11個月廣東歌，努力是有回報。」幸最後Jason的「唂隊」同學亦成功抽得《2023年叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》門票。

最新影片推介：蔣祖曼專訪