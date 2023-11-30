新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡

▲ 佘詩曼在《新聞女王》再騷視后級演技。

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、龔慈恩、吳業坤、車婉婉、何廣沛及林正峰等。

今晚（11月30日）《新聞女王》講到Man姐（佘詩曼飾）等人為SNK News立下大功，方太（龔慈恩飾）遂挽留兼躍升Man姐為副總監，凌駕於總主播主任佐治（馬國明飾）之上。上位的Man姐拉攏家妍（李施嬅飾）加入文家軍，家妍最後卻選擇撐飛爺（鄧智堅飾）。

在明晚（12月1日）《新聞女王》講劉艷（王敏奕飾）又再闖禍，爆出驚人「元旦綠眼BB」風波，令SNK News被追討1,000萬賠償金；另邊廂Man姐、佐治及飛爺同時收到神秘短訊，三人就應否報道未經證實的富商死訊展開激烈爭拗…

新聞女王丨譚俊彥演暖男令阿佘霸氣盡失 佘詩曼騷「冧笑三式」賣萌

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨Man姐成名真相曝光

Man姐成名作「賊王案」真相亦曝光，原來當年她與攝影師男友阿傑（譚俊彥飾）只是碰巧目擊案件，基於職業性本能阿傑即時舉機、並因衝至太前線致腿部中槍。

之後阿Man在阿傑逼迫下接力拍攝，面對槍林彈雨嚇至腳軟的阿Man，全程忙亂地半爬半行，又被槍聲嚇至不斷灑淚；憑藉「不知所措」的落淚展現喊戲的多元演法。

據官方花絮片，阿佘拍攝相關場口確實費勁，排位時拿起攝影機已一再嗌重，之後又要重複跌倒及跪地等動作；為策安全，劇組為眾演員做足保護措施，包括為「跪地佘」安裝護膝。

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨阿佘膝蓋仍沒康復

阿佘在今晚7時左右亦在微博上載相關場口照片，坦言是其中一幕最難忘的戲：「最近經常被問到最難忘的一場戲，其實除了火災直播那場，賊王案槍戰也讓我記憶深刻。」

此外，阿佘又笑指拍攝時與Man姐一樣很緊張，腦袋更一度一片空白：「拍攝時我的緊張程度不亞於Man姐，哈哈，現場氣氛如同戲裏一樣緊張又嚴肅，槍聲巨響，我腦子也跟着Man姐一樣一片空白了～」

▲ 阿佘在微博分享拍攝《新聞女王》時的照片。

談到要在場口半爬半行，阿佘坦言膝蓋到現在還沒完全康復：「當時要從阿傑手裏拿起攝像機，從一邊的馬路跪着爬到另一邊的馬路，大概來來回回拍了十幾二十條，到現在膝蓋還沒好（拍攝時加了護膝，但是動來動去的時候就會歪）。」

另外，阿佘還上載了兩張手部擦損的照片，足證為場口付出不少。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

新聞女王丨林景程成第3大彩蛋

去年在關文深監製的台慶劇《下流上車族》有不俗發揮的林景程，繼張頴康、楊明後成為第3大彩蛋；與頴康及楊明一樣，林景程向阿佘打完招呼後，即撞正賊王（黎澤恩Ronny飾）並遭一槍爆頭。

同樣值得關注的，還有「賊王」Ronny。

▲ Ronny在《新聞女王》演賊王。

一向予人感覺有型靚仔的他，這次飾演悍匪令人印象深刻，尤其冷酷、高傲又恐怖的雙眼，面對阿佘依然搶戲，更獲不少網民笑指像王敏德。

對於造型出色搶戲，Ronny笑言：「我拍攝前有不斷去跑步丶游水同曬太陽，可惜嗰陣唔係經常有陽光，所以最後都要靠化妝師每次幫我整黑塊面同整亂堂眉，直到夠晒『賊眉賊眼』為止，哈哈。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪