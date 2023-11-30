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【國際盛事】LV時裝騷星光大道舉行　現場粒粒巨星閃耀維港

社會 20:53 2023/11/30

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

香港首辦的維港Louis Vuitton初秋男裝系列時裝秀於尖沙咀星光大道進行。

國際時裝品牌Louis Vuitton（LV）今晚（30日）在尖沙咀星光大道舉行時裝騷，是 LV 首場 Prefall 初秋男裝系列，將會展示2024 LV 初秋男裝系列，由 Louis Vuitton 男裝系列創意總監 Pharrell Williams 所打造。一眾紅星型男齊齊盛裝出席，其中韓國男神宋仲基、周潤發、郭富城、古天樂等。

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    • 星光大道化身「天橋」，嘉賓吹著海風坐在維港前欣賞時裝表演。而Louis Vuitton 創意總監 Pharrell Williams壓軸出場，觀眾向其拍掌祝賀演出成功。最後維港上空有無人機排列成 「LVovers」字樣。

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    不少市民傍晚已聚集尖沙咀藝術館前，希望一睹眾星。

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    責任編輯：梁薾心

     

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