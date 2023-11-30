【鍾培生拳賽】網紅劉馬車過磅儀式後被警方拘捕　據悉涉非禮13歲少女

▲ 網紅劉馬車(左)。(資料圖片)

據了解網絡紅人「劉馬車」劉駿軒，涉嫌昨晚(29日)在天水圍非禮一名13歲女童被捕。

警方表示，昨日（29日）接獲一名13歲女童報案，指晚上約6時在天水圍一運動場懷疑被一名男子非禮，男子其後逃去。警方高度重視性暴力罪行，尤其是牽涉未成年少女的案件。案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方經深入調查後，今日（30日）晚上約6時在中區金鐘道拘捕一名27歲本地男子，涉嫌「非禮」，被捕男子現正被扣留調查。消息指，涉事女童及其母親周三傍晚約6時到天水圍運動場跑步，期間一名男子假裝問路，之後用手觸碰女童大腿。

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據悉「劉馬車」今日在金鐘統一中心出席由鍾培生主辦的拳賽《培生擂台：無敵盃》過磅記者會後，離開商場時被警員截獲並帶走。翻查資料，劉馬車犯案累累，先後多次捲入風化案，包括今年4月他於天水圍非禮3名未成年女子，他其後承認3項非禮罪，判囚5周。

而《培生擂台無敵盃2023》將於明日（12月1日）在灣仔修頓球場舉行，劉馬車原訂會與另一網紅「龍心」對賽，暫時未知劉馬車明日能否順利出賽，而賽事其他參與拳手亦包括澳門網紅「霍哥」、前歌手周永恆等。

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責任編輯：蘇文軒