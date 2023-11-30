【國際盛事】昨日「撲飛」今日見證LV時裝秀　陳祖恒︰體現國際都會魅力

▲ 經民聯紡織及製衣界立法會議員陳祖恒對獲邀出席國際時裝盛事感。（受訪者供圖）

國際知名時尚品牌Louis Vuitton今晚在星光大道舉行「2024初秋男裝時裝秀」，據悉一票難求。昨日還在「撲飛」的立法會紡織及製衣界陳祖恒，今日即獲邀一同觀賞這場雲集國內外名人的盛事。

陳祖恒形容，場面非常盛大和墟冚，國內外時裝翹楚雲集現場外，更有大批名人出席，包括韓星宋仲基、日本紅星平野紫耀等。他認為，今次Fashion Show吸引大量業界翹楚及各界名人來港，反映時裝盛事既可吸引國內外名人來港，更可為經濟發展、以至周邊旅遊、酒店產業，產生龐大收益。

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他續指，各方正積極籌備明年舉辦「香港時裝設計周」，期望時裝周可吸引更多國內外龍頭品牌來港，打造屬於香港的國際時裝、文藝及旅遊盛事，助力香港構建「國際時裝及紡織中心」，為香港增強發展動能。又希望政府及相關部門續以時裝、時尚作為載體，向國際講好中國故事、香港故事，助構建和輸出文化軟實力。

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記者：戴朗希