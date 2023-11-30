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【航天科技】中大太空所與國家航天局簽署合作備忘錄　計劃發射首顆中大衞星

社會 22:43 2023/11/30

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中大代表關美寶（前排右）及國家航天局對地觀測與數據中心代表王鳳宇（前排左）簽署合作備忘錄。（大學提供圖片）

中文大學太空與地球信息科學研究所今日（30日）與國家航天局對地觀測與數據中心達成重要合作共識，加強香港與內地在對地觀測領域的互利合作，促進航天科技發展。太空所同時舉行遙感衞星建設項目啟動儀式，項目計劃自主研製並發射首顆中大衞星。

國家航天局對地觀測與數據中心和中大太空所達成共識，包括在中大科學一號衛星工程工程和星座建設，衞星數據共享交換，國際合作等方面開展相關合作。後續雙方將拓展合作領域，加快推進在中大建設香港空天數據應用中心。

出席儀式嘉賓包括勞工及福利局局長孫玉菡、科技部國家遙感中心趙靜、國家航天局對地觀測與數據中心趙堅、創新科技署署長李國彬、中大校長段崇智及中大太空所所長關美寶等。

簽署合作備忘錄後，太空所舉行「面向滑坡準即時監測的CUHK衞星建設及集成遙感技術研發」項目啟動儀式，為首個獲特區政府（ITC/LSCM）資助的對地觀測衞星建設項目。項目計劃自主研製並發射首顆中大衞星，未來將服務於智慧城市、碳中和及可持續發展等研究領域。

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責任編輯：馮琪雅

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