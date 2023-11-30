受邀出席神秘「高層次晚宴」　葉劉見到誰興奮又驚喜？

▲ 王亞平與葉劉淑儀。（葉劉淑儀fb圖片）

身兼行政會議召集人的立法會議員葉劉淑儀話，日前收到「神秘邀請」，要求預留時間出席「高層次」晚宴。議員們均摸不着頭腦，原以為是有國家領導人訪港，至前日方知，「高層次」貴賓是來自太空的航天員！

中國載人航天工程代表團日前訪港，於11月28日晚上出席歡迎晚宴。行政會議召集人葉劉淑儀今日在社交媒體分享當晚經歷，稱當見到自己鄰座寫着「王亞平」時，感到興奮又驚喜。葉劉話，席上二人聊得愉快，也互相分享人生經歷。

葉劉原以為如此優秀的王亞平父母都是大學教授或專業人士，王告知，自己祖籍山東煙台，一家種田務農為生，小時候就讀村鎮小學，中學升上市中學後成績優異，年年考第一；其後入讀航空學院，讀大學時修讀理科成績優秀，名列前茅；畢業後先學做飛行員，踏上航天之路。

不過，王亞平的丈夫和妹妹均是航天員。作為國家首位執行出艙活動及第二位進入太空的女航天員。王亞平透露第一次上太空之後就生育女兒，「看來上太空並沒有影響生育。」

葉劉又說，經過個多小時的交流，發覺王亞平除了是一位有着驕人航天成就的女航天員，亦是一位充滿智慧、談吐溫文的女性，「我深相信她必定是一位好妻子、好母親。」形容王是國家的驕傲。

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