【球場質素】歌手陳健安踢波左膝重創疑仿真草場啜腳　「有冇部門會研究減低再有人受傷機會？」

▲ 陳健安質疑仿真草場啜腳成重傷原因。(陳健安 IG)

歌唱組合C AllStar成員陳健安（On仔）早前在顯田仿真草球場比賽時，不慎弄傷左膝，經檢查後左膝前十字韌帶完全斷裂。他在社交平台引述物理治療師說，不少人「傷膝」都涉及仿真草場，「有冇咩部門係會負責收集球場受傷嘅數據然後研究同改善減低再有人受傷嘅機會？」

曾經是港足青年軍代表的On仔，成為歌手後仍然參與業餘足球聯賽，他早前代表香港巴塞隆拿球迷足球隊上陣時，膝頭遭受重創。磁力共振報告顯示他左腳前十字韌帶完全斷裂，其他組織就未有大礙，「一聽到嗰刻好唔開心，想喊出嚟，心諗咁易咩？動作都好平常姐。」他又坦言年紀大﹑訓練不夠﹑熱身不足，甚至休息不夠，自問每一環都做足，與物理治療師討論過，認為更大可能與外在因素有關。

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「同過物理治療師討論，其中一個無乜考慮嘅外在因素就係場地同波boot，佢哋聽過唔少膝頭受傷嘅人係喺仿真草上整親，視乎係第幾代仿真草場，我都唔太識，但我係喺顯田仿真草足球場整親，第一次踢呢個場，著短膠粒釘boot，整親嗰刻覺得隻腳有啲啜住咗喺地，然後膝頭就擺一擺就傷咗。有冇人都係咁樣傷過？聽完治療師咁講覺得好過啲，同時有啲無奈同疑問，有冇咩部門係會負責收集球場受傷嘅數據然後研究同改善減低再有人受傷嘅機會？」

康文署於10多年前開始改建或興建大量仿真草足球場，仿真草場雖較真草球場容易打理，但一直被質疑增加球員受傷風險，多名前職業足球員便曾指出，由於仿真草場以膠粒組成，或出現膠粒鬆散不均稅等情況，增加跑動和轉向時「啜腳」引致受傷的可能性。

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責任編輯：馮琪雅