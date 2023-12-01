呼吸道合胞病毒｜GSK Arexvy獲批成本港首款RSV疫苗　適合60歲或以上人士接種

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）昨日（11月30日）宣佈，本港衞生署批准Arexvy注射劑疫苗應用於在60歲及以上成年人士身上，以預防呼吸道合胞病毒感染(respiratory syncytial virus, RSV)及相關下呼吸道感染疾病。這是本港首次有RSV疫苗獲得批准用於較年長人士。



RSV是一種影響所有年齡層的疾病，但在60歲及以上的成年人中，RSV的影響更為嚴重及深遠。在一些高收入國家中，導致超過470,000次的住院治療和33,000宗的死亡個案。在香港，因RSV而住院的成年患者中，超過80%有一種或以上的併發症；而在住院的呼吸系統病毒感染的老年人中，RSV更是第二大致命病毒。

自從新冠肺炎大流行以來，由於解除了種種的防護措施，RSV感染個案明顯增加，並改變季節性感染的模式，增加了非季節性爆發的可能性。在過去的數月中，香港的RSV病例數量正在增加，甚至波及不少長者中心。本身患有慢性疾病的成年人，包括慢性阻塞性肺病(COPD)、哮喘、糖尿病和慢性心臟衰竭(CHF)的人，出現嚴重RSV疾病的風險亦較高。



是次批核決定，是基於AReSVi-006 (Adult Respiratory Syncytial Virus) 第三期臨床研究的正面結果。研究顯示，疫苗成效十分理想，對於RSV相關的下呼吸道感染，有高達82.6%的整體有效率；另外，針對一些患有長期病、有較大機會因RSV而住院的成年人，其預防RSV相關下呼吸道感染的有效率，更高達94.6%。這研究顯示，疫苗的安全性及耐受性理想，較常出現的不良反應包括針口疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛等，但大多屬輕微至中度，且僅為暫時性的。

GSK指出，GSK專用於較年長人士的RSV疫苗，含有一種重組的次單位前融合RSV F糖蛋白抗原（RSVPreF3），並與GSK專有的AS01E佐劑結合。在多項試驗中，該疫苗耐受性良好，最常觀察到的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛和頭痛；這些通常是輕度到中度，並且短暫。



Arexvy獲批在60歲及以上的成年人中，用於活性免疫以預防由呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病（LRTD）。



關於成年人RSV感染

呼吸道合胞病毒感染(respiratory syncytial virus, RSV)是一種常見的傳染性病毒，影響肺部和呼吸道。直至目前，RSV是其中一種常見而未有疫苗及針對性藥物的呼吸道感染。在成年人中，RSV感染通常較輕，但仍然可能導致嚴重的併發症。隨著年齡增長而導致免疫力下降，或同時患有其他長期病，長者有很高的嚴重疾病風險。RSV會令慢阻肺病、哮喘和慢性心臟衰竭等疾病惡化，並可能導致嚴重的結果，如肺炎、住院和死亡。每年，RSV感染在高收入國家60歲及以上的成年人中導致超過470,000次的住院及33,000人死亡。

在香港，超過80%因RSV感染而住院的成年患者，有一種或多種併發症，並且在住院的呼吸道病毒感染的老年人中，它是第二大致命病毒。患有其他長期病的成年人，因感染RSV而須要積極治療、甚至要住院的風險，比一般人高出許多。

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責任編輯︰羅嘉欣