  • 23°C
香港時間 : 20231201日 (週五) 13:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

呼吸道合胞病毒｜GSK Arexvy獲批成本港首款RSV疫苗　適合60歲或以上人士接種

健康資訊 13:00 2023/12/01

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

英國葛蘭素史克藥廠（GSK）昨日（11月30日）宣佈，本港衞生署批准Arexvy注射劑疫苗應用於在60歲及以上成年人士身上，以預防呼吸道合胞病毒感染(respiratory syncytial virus, RSV)及相關下呼吸道感染疾病。這是本港首次有RSV疫苗獲得批准用於較年長人士。
 
RSV是一種影響所有年齡層的疾病，但在60歲及以上的成年人中，RSV的影響更為嚴重及深遠。在一些高收入國家中，導致超過470,000次的住院治療和33,000宗的死亡個案。在香港，因RSV而住院的成年患者中，超過80%有一種或以上的併發症；而在住院的呼吸系統病毒感染的老年人中，RSV更是第二大致命病毒。

自從新冠肺炎大流行以來，由於解除了種種的防護措施，RSV感染個案明顯增加，並改變季節性感染的模式，增加了非季節性爆發的可能性。在過去的數月中，香港的RSV病例數量正在增加，甚至波及不少長者中心。本身患有慢性疾病的成年人，包括慢性阻塞性肺病(COPD)、哮喘、糖尿病和慢性心臟衰竭(CHF)的人，出現嚴重RSV疾病的風險亦較高。
 
是次批核決定，是基於AReSVi-006 (Adult Respiratory Syncytial Virus) 第三期臨床研究的正面結果。研究顯示，疫苗成效十分理想，對於RSV相關的下呼吸道感染，有高達82.6%的整體有效率；另外，針對一些患有長期病、有較大機會因RSV而住院的成年人，其預防RSV相關下呼吸道感染的有效率，更高達94.6%。這研究顯示，疫苗的安全性及耐受性理想，較常出現的不良反應包括針口疼痛、疲倦、肌肉痛、頭痛等，但大多屬輕微至中度，且僅為暫時性的。

GSK指出，GSK專用於較年長人士的RSV疫苗，含有一種重組的次單位前融合RSV F糖蛋白抗原（RSVPreF3），並與GSK專有的AS01E佐劑結合。在多項試驗中，該疫苗耐受性良好，最常觀察到的不良反應包括注射部位疼痛、疲勞、肌肉疼痛和頭痛；這些通常是輕度到中度，並且短暫。
 
Arexvy獲批在60歲及以上的成年人中，用於活性免疫以預防由呼吸道合胞病毒引起的下呼吸道疾病（LRTD）。
 
關於成年人RSV感染

呼吸道合胞病毒感染(respiratory syncytial virus, RSV)是一種常見的傳染性病毒，影響肺部和呼吸道。直至目前，RSV是其中一種常見而未有疫苗及針對性藥物的呼吸道感染。在成年人中，RSV感染通常較輕，但仍然可能導致嚴重的併發症。隨著年齡增長而導致免疫力下降，或同時患有其他長期病，長者有很高的嚴重疾病風險。RSV會令慢阻肺病、哮喘和慢性心臟衰竭等疾病惡化，並可能導致嚴重的結果，如肺炎、住院和死亡。每年，RSV感染在高收入國家60歲及以上的成年人中導致超過470,000次的住院及33,000人死亡。

在香港，超過80%因RSV感染而住院的成年患者，有一種或多種併發症，並且在住院的呼吸道病毒感染的老年人中，它是第二大致命病毒。患有其他長期病的成年人，因感染RSV而須要積極治療、甚至要住院的風險，比一般人高出許多。

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰羅嘉欣

傳染病 疫苗

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月01日 時間12:05）
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡
新聞女王丨阿佘再度示範喊戲多元演法　林景程客串數秒勁搶鏡