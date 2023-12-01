育兒問題︱4歲男童缺乏父母陪伴 一個單純願望惹人落淚

▲ 男童缺乏父母的陪伴，樣子令人心酸。

很多父母受著原生家庭的影響，不懂如何育兒，或沿用以前父母的一套方法。韓國育兒節目《My Golden Kids》由育兒專家透過觀察家庭日常生活片段，解構家長的育兒問題，並提供適合的方法給父母。而近日播出的一段4歲男童訪問片段，令到不少觀眾落淚，該男童因為缺乏父母陪伴，終日一個人玩玩具，他在鏡頭訴說自己的願望時，表示「只想爸爸可以溫柔地喚我的名字。」

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該名4歲男童叫금쪽（音譯：金子）長得很可愛，他是家中的大仔，他對著鏡頭表示，「我總是很無聊」、「在家裡沒有人陪我玩」。原來他爸爸工作比較繁忙，媽媽因原生家庭緣故不太懂得與孩子相處，也不懂向孩子表達愛意，由於有了妹妹，媽媽將時間都給照顧妹妹上。而金子平時主要由嫲嫲來照顧。

▲ 男童終日在家自己一個玩。節目截圖

鏡頭下，可以見到小男孩希望媽媽陪他，但抱著妹妹的媽媽把他推給爸爸。而爸爸則一臉不耐煩，只要小男孩稍微不乖就罵，媽媽也會把他帶到房間處罰。這時候，嫲嫲會進來幫他說話，但爸爸又會要嫲嫲不要插手他們夫妻管教小孩。很多家庭都有這樣的問題。

接下來他談及自己爸媽時卻讓人禁不住落淚，節目中，訪問者問金子最喜歡甚麼東西，金子回答喜歡爸爸、媽媽和嫲嫲，但當問及最喜歡和誰玩時，金子卻猶豫了一陣子，然後表示：

我不知道，在家裏沒有人跟我玩。

訪問者再追問那爸爸呢？金子回答：「爸爸生氣時很可怕，我希望爸爸可以溫柔地喚我的名字。」並示範了希望爸爸可以怎樣喚他。爸爸透過鏡頭聽到金子如此單純的願望後熱淚盈眶。

接著被問到那媽媽呢？金子答：「我覺得她好像不喜歡我。」說到這裏，金子以雙手掩面，並伸手表示「請等一等」，成熟、懂事的表現更是讓人不忍落淚。

訪問者追問：「你有跟媽媽表達過自己的想法嗎？」金子回答媽媽從來都不聽他說話，並希望媽媽可以陪他玩。聽到孩子說出心底話，鏡頭後的爸爸媽媽都十分內疚。

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透過鏡子練習與孩子聊天

媽媽透過鏡頭觀察和育兒專家的指導，明白到孩子需要更多的陪伴，便學習著去與孩子相處，她對著鏡子練習溫柔地跟金子說話，並與兒子玩耍、稱讚孩子。雖然金子面對正在努力改變的媽媽有些陌生，也似乎不太敢相信，但也感覺十分幸福。

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責任編輯︰王明芳