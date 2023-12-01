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大劉千金丨21歲劉秀盈自爆已改名　劉鑾雄愛女文武雙全前途無限

娛樂 11:44 2023/12/01

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君的女兒劉秀盈已改名。

富商「大劉」劉鑾雄與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）育有一子一女，現年21歲的女兒劉秀盈才藝多，正在修讀建築系學位的她早前於國際芭蕾舞比賽中獲得金獎，充滿音樂細胞的劉秀盈自小彈得一手好結他及鋼琴，她亦參加過功夫比賽並奪得金獎，絕對是文武雙全。

最近，劉秀盈被發現已改名為喬喬，其英文名則為Aspen，不過她暫未有透露改名後的全名。

【大劉千金】21歲劉秀盈奪國際芭蕾舞比賽金獎　才女精通藝術功夫大學讀建築

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劉秀盈改名為喬喬

喬喬不時更新IG，分享演出或比賽的照片，獲網民大讚她勤力。

熱愛跳芭蕾舞的喬喬舞姿優美，IG上不乏芭蕾舞靚相，看得出她多年來付出了不少努力。她閒時亦會貼出彈結他的照片，以及一些生活照，跟大家分享其日常。

其IG現已改名為喬喬，有網民曾問喬喬是否乳名，被她否認並自爆：「喬喬不是我的小（乳）名。我的大名就是有喬這個字，因為我改名了。」其後有網民問她是否改名為劉秀喬，她亦否認：「不是哈哈」，不過暫未透露最新的全名。

【大劉千金】劉秀盈建築作品有潛質　跳舞音樂功夫樣樣精文武兼備

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建築系大學生

喬喬於中小學皆就讀漢基國際學校（Chinese International School，CIS），與一眾富二代為校友，包括李澤鉅子女、徐子淇及李家誠子女，Zoe同父異母的兄姊劉鳴煒和劉秀融也是漢基的畢業生。

她畢業後升讀大學建築系，早前亦有於IG分享其建築模型作品。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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