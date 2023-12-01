校長專訪︱設冰球隊馬術班多元化活動　鄧英喜中學校長助學生找強項建自信發光發亮

【鄧英喜中學/升中面試/升中選校/升中派位/將軍澳中學】能夠想像到一間資助中學能夠開辦冰球隊、馬術班還有法文美食班嗎?位於將軍澳的博愛醫院八十週年鄧英喜中學就敢想敢做！鄧英喜中學創校25年，由第一任校長開始都堅守一個信念――「每個細路，只要給他們合適的平台，他們都有機會成功」!上任6年的李慧校長秉承這個傳統，為學生提供多元化活動，從中找到自己的強項及自信心，終有一天會找到屬於自己的一片天！

李慧校長是一個不拘小節的人，一身行政裝打扮配襯高跟鞋，在午息時竟然拿起籃球跟男同學「對戰」，沒有高高在上的校長架子，難怪深受學生歡迎，所到之處學生都圍住她聊天。李校長在初中時本想讀英文系，為父親的事業出一分力，卻因在中四那年接觸了中國文學及遇上了啟蒙老師，「中國文學就是講前人的故事，反映在我們現實的人生裡面，古人有很多生活智慧，在老師的引領當中，我們逐漸知道原來文學的世界很好玩」，因而成為了她人生的轉捩點，會考獲優異成績的她在中六時拔尖進入中大，最後選擇了中文系，並在大學畢業後選擇執起教鞭，以生命影響生命。擁有近30年教育經驗的李校長坦言:

教育對我來說是一個很大的激勵，因為一代又一代的學生的成長，給我們很大的精神鼓舞，原來教育真是發揮很大作用。

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成立冰球隊、馬術班

鄧英喜中學的設備處處都是驚喜，而且達專業級水準，有5部模擬飛行器、專業級錄音室、Band房、咖啡廳、美術室，還有正在建設中的健身房，而小橋流水、亭台樓閣，令校園環境更加優美。李慧校長表示，自己不敢居功至偉，她表示都是多年來老師及同事默默耕耘得出來的成功策略。但也不會因此而滿足，她仍然繼續向前為學生成立冰球隊及馬術班，

有些小朋友不知道自己潛能在哪裡，就給他們平台去體驗。我們有不同的課外活動，包括多元化體育、音樂活動、視覺藝術活動、不同科組特色活動比賽等等，還有多元化的領袖培訓，信念就是有什麼適合我們同學，就想辦法製造這個平台。

校長透露，冰球隊的成立是因應學生們在外已經打出成就，「坦白講我一開始對這項運動是一無所知，因為孩子們的牽引就去探索。」在校董會支持下聯絡相關的冰球學校，今年正式成立了冰球隊;而馬術班則是校友回饋母校，「邀請了舊生回來教，他馬術很厲害，希望從中讓學生開闊眼界。」

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另外，鄧英喜中學還成立「美食法文班」，因為擔心學生覺得法文悶，加上美食就不沉悶了。「欣賞同事創意及很貼近年輕人的需要，這3個都是我們信念之下的產物，馬術帶領擴闊視野、美食法文班體驗不同文化，冰球則因應學生已經打出的成就，成為學校的特色項目。」

除了以上3個特色項目，鄧英喜中學還有韓文、日文、派對美食、花藝班，咖啡拉花班，都是因應年輕人的興趣去締造出來。除了興趣班外，鄧英喜中學也非常注重學生的學術發展，設有中、英、數尖子培訓班，另外亦設有保底班、功課輔導班，實行拔尖與保底並重。

▲ 李慧校長很高興今年學校新成立馬術班及冰球隊。林綺虹攝

連續12年獲得關愛校園大獎

鄧英喜中學主張「用愛陪伴、用掌聲鼓勵、用情感鞭策、嚴而有愛」，在這個意念之下，學生不單在愛中成長，也建立起自己的自信。校長分享了一件令她至今仍念念不忘的事，校長曾問一位中六女同學，如果帶她回讀過的小學進行分享，會如何介紹鄧英喜中學，對方衝口而出：「我所有的東西都是鄧英喜中學給我的，中三那年我拿到人生第一張獎狀，我站在頒獎禮舞台的時候，我一輩子都會記住這個歷史時刻，告訴自己做得到。其實在中一時本來沒有很大的目標，但見到師兄師姐上台拿獎，很羨慕，我又試下努力。」

校長聽罷相當感動，而這名女同學自此愈拿愈多獎，把握住學校有很多不同的發展機會，又做司儀又做學生領袖，在老師的鼓勵下成為英語大使，用英語主持早會及推廣活動，去年更拿了浸大的少年作家獎，她非常感激得到了中文老師的用心指導，

很記得有一次，老師是凌晨3點幾回覆，很感動是老師將自己的事放在心上，更不想令老師失望，更發奮去抓緊機會。

培養明日領袖

李校長強調今時今日世界經濟轉型，人際技巧至為重要，多元化領袖平台能夠讓學生學懂跟人相處，建立自信、抗逆力、解難能力及強化溝通能力，例如學校的學生領袖團隊設有Early Bird計劃，每天早上上課前在學生領袖室中舉行反思會，分享日常生活中的苦與樂，由學生領袖組長帶領討論，老師會在旁邊聆聽，遇到問題老師才會介入。李校長盼望學生愈來愈有自信跟人相處，

這幾年疫情小朋友很怕跟外界接觸，來到鄧英喜中學，他們有更加多機會及活動去跟人交流互動，學懂跟人說話，亦都懂得如何跟人說話。

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記者：陳麗薇