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新聞女王丨「賊王」黎澤恩不敵Man姐阿佘強勁氣場　Ronny打死老友林景程感難忘

娛樂 11:04 2023/12/01

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黎澤恩在TVB台慶劇《新聞女王》演賊王。

黎澤恩（Ronny） 在TVB台慶劇《新聞女王》飾演「賊王」， 其中一個情節是描述他想用槍威嚇Man姐（佘詩曼飾），但最後卻被機智的她說服，釋放她離開。結果Man姐因報導賊王一案而聲名大噪，奠定「新聞女王」的地位。

Ronny為演好在《新聞女王》的賊王，在造型上花了不少功夫：「首先是在拍攝前不斷走去跑步丶游水和曬太陽，可惜那段時間不是經常有陽光，所以都要靠化妝師每次幫我弄黑面部和弄亂雙眉，直至他們認為我的樣子夠『賊眉賊眼』為止。」

他續指：「在拍攝期間，曾 有工作人員說我像王敏德，很攪笑！其實我曾經試過比人誤會是通緝犯，記得三年前有報導指法國頭號通緝犯正藏身香港，當時有不少網友發他的照片給我，說我們的樣子的確有點相似，問我和他究竟有沒有關係等等，真是被他們氣死！」

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新聞女王丨阿佘超友善

對於第一次與視后佘詩曼合作，Ronny 表示: 「當然是有種受寵若驚的感覺！第一次站在她面前，的確有點緊張，我還要拿起槍指著她的頭。你可以想像到，要使出多少功力才可震壓她的氣場！」

他續指：「雖然她在拍攝時非常認真，不苟言笑，但是在鏡頭後的她其實是非常友善，可惜自己當日不敢開口要求和她拍合照，真的是錯失良機！」

同時，他也覺得自己非常幸運：「上次拍《隱形戰隊》時， 我扮演恐怖分子，與視帝馬國明有對手戲兼槍戰。兩次都有機會與視帝視后合作，肯定是『塞錢入我袋』，獲益良多，多謝公司給我機會。」

《新聞女王》

新聞女王丨與林景程做對手戲

在《新聞女王》內，Ronny的另一位對手便是演警察的林景程， 今次二人是演對手戲: 「和景程雖有同一位經理人，不過除上次在《法證先鋒V》有試過同埸，大家並沒合作過。之前已常聽經理人說他是一名物理治療師，而我自己也是健身教練，所以一直希望有機會和他合作，可以順道向他請教一下，因做運動扭傷肌肉的問題。」

不過怎料他們第一次做對手戲，Ronny便要一槍打爆對方的頭，說：「真是既有趣又難忘！記得在拍攝槍戰前，我們有多番傾談，不過並非關於物理治療方面的問題，而是研究我們相遇時究竟先要『互啤』多久才各自拔槍射向對方。就在多次排練眼神『互啤』之中，我們產生了默契，結果拍攝得很順利。」

《新聞女王》黎澤恩與林景程。

新聞女王丨賊王不敵Man姐氣場

最後Ronny還分享拍攝時的兩件趣事：「在拍攝賊王被殺的那場，導演要求我睜開雙眼，但是偏偏現場十分大風， 弄得我雙眼又乾又紅，還要強忍有沙吹入眼內的痕癢！那刻當然是『死頂』， 絶對不可讓自己眨眼！」

另一件趣事就是拍到鞋底都甩掉，他回憶說：「要在鬧市中拍攝開火真的是不容易，再加上我們每次拍都是一take過，要開足15槍，直至沒有子彈才會停手。可能是因為自己的動作太大兼太用力了，在不知不覺中弄爛了鞋底。」

劇組人員嘗試用膠水替他牢固鞋底，但由於拍攝時間太趕了，未有足夠時間讓膠水發揮作用，所以到最後當Ronny中槍時，一跌落地，鞋底便飛脫了出來，說：「其實這個效果也不錯，足以証明賊王和他的鞋底也敵不過Man姐的强大氣場！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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